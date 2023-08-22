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        Haberler Gündem 3. Sayfa TIR kırmızı ışıkta geçti: 2 ölü! - Giresun haberleri

        TIR kırmızı ışıkta geçti: 2 ölü!

        Giresun'un Görele ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yapan TIR sürücüsünün neden olduğu kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüde hızla gelen TIR'ın yolun karşısına geçmek için hareket eden araca çarpıp önüne katıp sürüklediği yer aldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 08:43
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        TIR kırmızı ışıkta geçti: 2 kişi can verdi!
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        Giresun'da kaza Görele ilçesi hastane kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Giresun istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan N.U. yönetimindeki TIR, ilçenin hastane altı kavşağında kırmızı ışık ihlali yaparak ilçe merkezinden sahil istikametine yeşil ışıkta geçmek isteyen sürücü Kemal Kılıç yönetimindeki araca sol yandan çarptı.

        SÜRÜCÜ İLE DAMADI YAŞAMINI YİTİRDİ

        İHA'da yer alan habere göre kazada araç sürücüsü Kemal Kılıç ve aynı araçta bulunan damadı İstanbul-Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Halil Çırtlık hayatını kaybetti.

        TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

        Kaza sonrası TIR sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor. Öte yandan kazaya neden olan TIR'ın şoför kısmındaki kapıda yazan "Canım öyle istedi" yazısı ise dikkat çekti.

        #giresun
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