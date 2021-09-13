İHA

Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR kontrolden çıktı, otomobili ezdi.

Kaza, saat 16.40 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, süratli giderken sürücüsü Hikmet Kurt'un frene bastığı TIR, kontrolden çıkarak, sürücüsü İlkay Yıldız'ın arıza nedeniyle emniyet şeridinde durdurduğu otomobile çarptı.

Otomobili altına alarak ezen TIR, duramayarak yol kenarına devrildi. İlkay Yıldız, çevreden geçen diğer sürücüler tarafından otomobilden yaralı olarak çıkarıldı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından İlkay Yıldız'ı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kazadan yara almadan kurtulan TIR şoförü Hikmet Kurt, "Ben seyir halindeydim. Frene basmak istediğimde araç kaymaya başladı. Sol tarafımdan geçen araçların üstüne devrilmemek için direksiyonu sağ tarafa kırdım. O araçta park halindeymiş görmemiştim. Uyarıcı bir levha da yoktu. Allah beni de onu da korudu. Açıkçası ciddi bir şeyi yok." dedi.