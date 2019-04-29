TIR, önüne aldığı otomobili 300 metre sürükledi

Kaza, Turgutlu - Manisa yolu üzeri Hamalınkırı mevkiinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Turgutlu yönünden Manisa istikametine seyir halinde olan Caner A. (52) idaresindeki 45 UV 813 plakalı TIR yine aynı yönde seyir halindeki Osman E. (56) yönetimindeki 45 E 3434 plakalı otomobile çarptı.



Çarpmanın etkisiyle yan dönen ve TIR'ın önüne geçen otomobil, yaklaşık 300 metre sürüklendi. Facianın eşiğinden dönülen kazada otomobil içerisinde bulunan üç kişi mucize eseri yara almadan kurtuldu. Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri soruşturma başlattı.



"SÜRÜKLENDİK GELDİK BURAYA KADAR"



Otomobil içerisindeki yolculardan Şahin Güleç (42),"Çobanisa'dan tarladan dönüyorduk. Biz yolda düz bir şekilde gidiyorduk. Ne olduğunu anlamadık. Birden TIR'ın önüne geldik. Sürüklenmeye başladık. Korna çaldık ama bizi duyan olmadı. Daha sonra TIR durdu araçtan indik. Buraya kadar geldik. Şükür burnumuz bile kanamadı" dedi.



"SANIRIM GÜNEŞTEN GÖRMEDİM"



TIR sürücüsü Caner A. ise "Ben hiç bir türlü önüme gelen aracı görmedim. Sanırım güneşten. Sadece sesler duydum. Dorseden geliyor sandım sağa çektim baktım önümde arabayı gördüm. Şükürler olsun ki maddi hasarlı atlattık kazayı" dedi.