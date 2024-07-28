TIR, otomobilin üzerine devrildi: 1'i çocuk 2 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde şerit değiştirmek isteyen sürücünün kontrolünden çıkan TIR, karşı yönden gelen otomobilin üzerine devrildi. Devrilen TIR'ın dorsesinin altında kalan otomobildeki yolcu ile TIR sürücüsünün 5 yaşındaki oğlu yaralandı.
İnegöl'den Bursa istikametine ilerleyen TIR'ın sürücüsü Necati K. (40), Bursa-Ankara kara yolunun Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı'ndaki yol çalışması nedeniyle şerit değiştirmek istedi.
TIR sürücüsü bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan TIR'ın dorsesi karşı yönden gelen Ferhat A.(30) yönetimindeki otomobilin üzerine devrildi.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada TIR sürücüsünün yanında bulunan 5 yaşındaki oğlu Çınar K. ile otomobilde bulunan Yılmaz A. (61), yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.