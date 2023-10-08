Devrilen TIR alev aldı! Şoförün feci sonu
Tokat'ın Erbaa ilçesinde devrildikten sonra kupası yanan TIR'ın şoförü Mehmet Boğaz, yaşamını yitirdi
Tokat'taki kazada TIR'ın şoförü Mehmet Boğaz (59), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 12.30 sıralarında D-100 kara yolu Tepekışla köyü yakınlarında meydana geldi.
Süt almak için Amasya'dan Erzincan'a giden Mehmet Boğaz yönetimindeki TIR, kontrolden çıkıp, bariyerleri aşarak karşı şeride geçip, devrildi
Kaza sonrası TIR'ın kupa kısmı alev aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sevk edildi.
Ekipler 30 dakika çalışma ile alevlere müdahale ederken, Boğaz hayatını kaybetti.
Boğaz'ın cenazesi, Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.