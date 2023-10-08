Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Trafik TIR şoförünün feci sonu!

        Devrilen TIR alev aldı! Şoförün feci sonu

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde devrildikten sonra kupası yanan TIR'ın şoförü Mehmet Boğaz, yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 18:35 Güncelleme: 08.10.2023 - 18:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Tokat'taki kazada TIR'ın şoförü Mehmet Boğaz (59), hayatını kaybetti.

        2

        Kaza, saat 12.30 sıralarında D-100 kara yolu Tepekışla köyü yakınlarında meydana geldi.

        3

        Süt almak için Amasya'dan Erzincan'a giden Mehmet Boğaz yönetimindeki TIR, kontrolden çıkıp, bariyerleri aşarak karşı şeride geçip, devrildi

        4

        Kaza sonrası TIR'ın kupa kısmı alev aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sevk edildi.

        5

        Ekipler 30 dakika çalışma ile alevlere müdahale ederken, Boğaz hayatını kaybetti.

        6

        Boğaz'ın cenazesi, Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        7

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        8
        9
        #tokat haberleri
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Adil bir barışın kaybedeni olmaz"
        "Adil bir barışın kaybedeni olmaz"
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        Tel Aviv Borsası'nda sert düşüş
        Tel Aviv Borsası'nda sert düşüş
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        Beşiktaş'tan hayata dönüş!
        Beşiktaş'tan hayata dönüş!
        Hamas tarafından kaçırılan kadın Alman vatandaşı çıktı
        Hamas tarafından kaçırılan kadın Alman vatandaşı çıktı
        Beşiktaş taraftarından sessiz protesto!
        Beşiktaş taraftarından sessiz protesto!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Hemşirenin burnunu kıran zanlı serbest!
        Hemşirenin burnunu kıran zanlı serbest!
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        Arkadaşını 27 kez bıçakladı
        Arkadaşını 27 kez bıçakladı
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hayalet köyden sanat köyüne