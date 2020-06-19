Tıra çarparak araçta sıkışan kamyonet sürücüsünü AFAD kurtardı - ERZİNCAN

Cengiz Sarıdoğan (62) yönetimindeki 34 UR 6751 plakalı kamyonet, Eray Yalçın (48) yönetimindeki 13 AAD 627 plakalı tıra, Erzincan-Erzurum kara yolunun Üzümlü ilçesi sınırlarındaki Meralar mevkisinde arkadan çarptı.Kazada kamyonette sıkışan sürücü Sarıdoğan, AFAD ve sağlık ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.Ağır yaralı Sarıdoğan, 112 Acil sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Sarıdoğan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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