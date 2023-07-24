Tirana-Beşiktaş maçına İngiliz hakem
Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Tirana ile oynayacağı rövanş maçını İngiliz hakem Stuart Attwell'in yöneteceği açıklandı.
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda 3 Ağustos Perşembe günü Arnavutluk ekibi Tirana ile Beşiktaş arasında oynanacak rövanş müsabakasını İngiliz hakem Stuart Attwell yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elbasan Arena'da TSİ 22.00'de başlayacak maçta Attwell'in yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ile Neil Davies üstlenecek.
Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise John Brooks yapacak.