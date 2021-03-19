Tırnak yeme hastalığından kurtulmanın yolları

Uzm. Kl. Psk. Nermin Erdoğan, sıklıkla çocuklarda görülen tırnak yeme davranışının göz ardı edilmemesi gereken önemli bir hastalık olduğunu söylüyor. Uzm. Kl. Psk. Nermin Erdoğan tırnak yeme hastalığından kurtulmanın yollarını anlatıyor.

Çocuklarda ve zaman zaman yetişkinler de dahi görülen tırnak yemek bir dürtü kontrol bozukluğu olarak tanımlanıyor. Yetişkinler ve çocuklar genellikle stres durumu anında tırnak yeme eğilimi gösteriyor. Uzm. Kl. Psk. Nermin Erdoğan, bu durumun kaynağının travma, değişimlere adapte olamama, korku, istismar, değersizlik, güvensizlik, aile içi çatışmalar gibi birçok sorun olabileceğine dikkat çekiyor. Tırnak yemenin göz ardı edilmemesi gereken bir durum olduğunun altını çizen Uzm. Kl. Psk. Erdoğan, “Bu durumu alışkanlık, taklit, dikkat çekme gibi görerek basite indirger, önemsemezseniz, sonrasında başka birçok sorunla karşılaşabilirsiniz. Tırnak yeme durumu daha şiddetli ve bazen patolojik sebeplerle kendini gösterebilir” diyor.

Anne ve babanın çatışması tırnak yemeye neden olabilir

Uzm. Kl. Psk. Nermin Erdoğan, tırnak yiyen çocuklara kızmanın, öfkelenmenin, toplulukta küçük duruma düşürmenin ya da cezalandırmanın yapılmaması gereken davranışların başında geldiğinin altını çiziyor. Sürece çözüm aramak için kaygı ve strese sebep olan durumu ortadan kaldırmanın çok daha önemli bir adım olacağını anlatan Uzm. Kl. Psk. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Tırnak yeme sorununu çözmek için kişiyi bu davranışa iten sağlıksız süreçleri iyileştirmek büyük bir önem taşır ve daha sağlıklı çözümlerin bulunmasını sağlar. Okul dönemi içerisinde tırnak yeme davranışı gösteren çocukla ilgili öğretmenlerinden bilgi almakta faydalı olabilir. Çocuklar okulda sorunlar yaşayabilir ve bunu gizleme eğiliminde de olabilirler. Çocukların arkadaşlarıyla çatışmaları, uyumsuz davranışları, stres faktörleri de okul süreci ile ilişkili olarak sağlıksız tepkilere neden olabilir. Çocuktan alınamayan sağlıklı yanıtlar, öğretmen işbirliği ile gözlemlenebilir. Çocuklarda tırnak yeme anne baba çatışmalarının etken olduğu strese bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Anne babanın çocukların hayatında önemli bir yere sahip olduğu ve stres faktörlerini, çatışmalarını, anlaşmazlıklarını çocuklara yansıtmamalarını uyumsuz davranışların; geçimsizlik, aile içi huzursuzluklara bağlı olarak oluşabileceği dikkate alınarak hassas davranmaya özen gösterilmelidir.”

Davranışın nedeni taklit mi araştırılmalı!

Çocukların tırnak yeme davranışını bazen taklit yolu ile diğer çocuklar ya da yetişkinlerden öğrenebildiğini belirten Uzm. Kl. Psk. Nermin Erdoğan, süreç incelenirken bunun taklit yolu ile öğrenilip öğrenilmediğine de dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Uzm. Kl. Psk. Erdoğan, tırnak yiyen çocuğun dikkatini dağıtacak farklı etkinliklere yönlendirmenin önemli olduğunu hatırlatıyor. Tırnak yiyen çocuklarla tırnaklarından kapacakları enfeksiyon ile ilgili etkinlikler yapmak, yaşına uygun oyunlar oluşturmak, mikropların zararları ile ilgili hikayeler veya canlandırmalara başvurmanın bu sorunun çözümünde başarılı olduğunu anlatan Uzm. Kl. Psk. Erdoğan, “Kaygı anında stres toplarından faydalanarak ilgi başka bir yöne toplanabilir. Bu süreçte ortaklaşa bir işbirliği yürütmek yakın çevre tarafından uyarılara açık kalarak bir kontrol mekanizması oluşturulmalıdır. Bu davranışa iten sebepler üzerine çözüm aranmalı ve zararlarına mutlaka değinilerek davranışı söndürme eğiliminde olunmalıdır. Çözüm bulunamadığı takdirde bir uzman desteği alınmalıdır” diyor.