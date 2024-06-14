Tırnaksız doğan kuzu Pamuk, yürüteç sayesinde adım attı

PAMUK'UN 1 AY İÇİNDE YÜRÜMESİ BEKLENİYOR

Felçli bir kedi için tasarladıkları yürüteci Pamuk'ta kullandıklarını ifade eden Yıldırım, "Olmaz diye düşünüyorduk ancak yürüteci yerleştirince Pamuk yürümeye başladı. Biz de çok mutlu olduk, hasta sahiplerimiz de çok mutlu oldu. Şimdi beraberiz, ara ara kontrole gelecek, onun için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.