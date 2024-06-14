Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Tırnaksız doğan kuzu Pamuk, yürüteç sayesinde adım attı

        Tırnaksız doğan kuzu Pamuk, yürüteç sayesinde adım attı

        Sivas'ta bir veteriner, ayaklarında tırnak oluşmadığı için yürüyemeyen ve sahibinin Pamuk adını verdiği 15 günlük kuzuyu plastik su borularından tasarlanan yürüteç yardımıyla yürüttü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 14:13 Güncelleme: 14.06.2024 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sivas'ta bir fabrikada gıda mühendisi olarak çalışan Sefanur Kızılyar, bir çiftçi tarafından iş yerine getirilen ve yürüyemeyen kuzuyu sahiplendi. Kızılyar, Pamuk ismini verdiği kuzuyu daha önceden tanıdığı veteriner hekim İrem Yıldırım'a getirdi.

        2

        Pamuk'un durumundan etkilenen Yıldırım, daha önce felçli bir kedi için tasarlattığı su boruları ve tekerlekten oluşan yürüteci kullanarak kuzunun yürümesini sağladı.

        3

        Veteriner hekim İrem Yıldırım, daha önce bir sokak hayvanının tedavisi vesilesiyle tanıştığı Sefanur Kızılyar'ın Pamuk'u kliniğine getirdiğini, normalde büyükbaş ve küçükbaş hayvanların tedavisine bakmadığını söyledi.

        4

        Pamuk ile arasında bir bağ oluştuğunu belirten Yıldırım, "İçeriye aldık ve muayenesini yaptık. Kuzu doğuştan anomali yani tırnak oluşumları normal değil. Tırnakları oluşmadığı için yürüyemiyor, dört ayağı da aynı şekildeydi" dedi.

        5

        PAMUK'UN 1 AY İÇİNDE YÜRÜMESİ BEKLENİYOR

        Felçli bir kedi için tasarladıkları yürüteci Pamuk'ta kullandıklarını ifade eden Yıldırım, "Olmaz diye düşünüyorduk ancak yürüteci yerleştirince Pamuk yürümeye başladı. Biz de çok mutlu olduk, hasta sahiplerimiz de çok mutlu oldu. Şimdi beraberiz, ara ara kontrole gelecek, onun için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

        6

        Yıldırım, kuzunun ek takviyeler ve kemik gelişimiyle 1 ay içerisinde yürümeye başlayabileceğini dile getirdi. Pamuk'u görünce geri çevirmek istemediğini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

        7

        "Bana ihtiyacı varmış gibi hissettim, gerçekten çok tesadüf oldu. Yürütecimiz de olunca reddetmek istemedim. 'Belki yürüme şansı olur, hem hasta sahiplerimizi mutlu ederiz hem Pamuk'u mutlu ederiz' dedim. 

        8

        Sefanur Hanım çok sevdiğimiz bir hasta sahibimiz ve kuzu, çalıştığı yere bir vatandaş tarafından getiriliyor. O da 'Belki bir faydam dokunur' diye bakmak istiyor. Oradan alıp yürüyemediğini fark edince direkt bize getirdi. 

        9

        Yürüteç daha önce felçli bir kedimiz için tasarlanmıştı, yürümesine yardımcı oldu ama enfeksiyon kaynaklı olarak kedimizi kaybettik. O da Pamuk'un nasibiymiş."

        #Tırnaksız doğan kuzu
        #pamuk
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Geri dönüşü olmayan noktaya yaklaştık"
        "Geri dönüşü olmayan noktaya yaklaştık"
        Sedef Güler cinayetinde en önemli delili evde unuttular!
        Sedef Güler cinayetinde en önemli delili evde unuttular!
        Meloni Biden'ı beklerken böyle sıkıldı
        Meloni Biden'ı beklerken böyle sıkıldı
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Yapay zeka artık ders
        Yapay zeka artık ders
        Artık ekonomi sınıfında uçuyor
        Artık ekonomi sınıfında uçuyor
        Orman yakan terörist koğuşu ateşe verdi!
        Orman yakan terörist koğuşu ateşe verdi!
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        9 günde 4. ölüm haberi! Sivas'ta kâbus!
        9 günde 4. ölüm haberi! Sivas'ta kâbus!
        Hepi topu dondurma ama…
        Hepi topu dondurma ama…
        130 milyon TL'lik yalı soygununun ardından 6 aylık plan çıktı
        130 milyon TL'lik yalı soygununun ardından 6 aylık plan çıktı
        Ayrılık söylentileri ayyuka çıktı
        Ayrılık söylentileri ayyuka çıktı
        'Dünyanın en büyük taban mozaiği' tekrar ziyarete açıldı
        'Dünyanın en büyük taban mozaiği' tekrar ziyarete açıldı
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        "Dünyanın en büyük şantiyesi, şu anda deprem bölgesi"
        "Dünyanın en büyük şantiyesi, şu anda deprem bölgesi"
        G7 Zirvesi: En güçlü 'güçsüzler'
        G7 Zirvesi: En güçlü 'güçsüzler'
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Van Bronckhorst imzayı attı!
        Van Bronckhorst imzayı attı!
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?