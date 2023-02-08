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Tiryaki Agro’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Gaziantep ve Mersin fabrikalarımızı afet koordinasyon merkezi haline getirdik. Bu fabrikalarımızda toplam 600 kişiyi konaklamalı olarak misafir ediyor, barınma ve gıda ihtiyaçlarını karşılıyoruz.



AFAD ve Kızılay ile koordineli şekilde hastanelere ve deprem bölgelerinde kurulan mutfaklara toplam 100 tonun üzerinde bakliyat gönderimi yaptık. Deprem bölgelerindeki ihtiyaçlara göre her gün gıda desteğimizi sürdürüyoruz.



Uluslararası tedarik gücümüzü de kullanarak tüm dünyadan malzeme tedariki yoluna gidiyoruz. Afet anında ülkemizin kaynaklarını kontrollü kullanmak adına, böyle bir çözüm yoluna gitmenin önemine inanıyoruz. AFAD ve Kızılay ile koordineli şekilde kargo uçağıyla Mısır’dan kendi imkanlarımızla 23 bin battaniye ve 150 çadırın ülkemize getirilmesi için çalışmalara başladık.



AFAD ve Kızılay’a lojistik destek veriyoruz.



Tiryaki Agro CEO’su Süleyman Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu Gaziantep’te ihtiyaç olan bölgelere destek sağlamak ve koordinasyon yapmak üzere Gaziantep’te bulunuyor.”