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TİSK sosyal sorumluluğu ödüllendirecek

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK), kurumsal sosyal sorumluluk alanında farkındalığı arttırmak ve şirketleri teşvik etmek amacıyla başlattığı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri altıncı kez sahiplerini bulacak

09.08.2018 - 16:16 | Güncelleme: AA

Konfederasyonun ilk olarak 2014'te düzenlediği Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri için başvuru süreci 1 Ağustos itibarıyla başladı.

Altıncı kez verilecek ödüller kapsamında, 2015'ten itibaren verilmeye başlanan Küresel İşbaşında Eğitim Ağı (GAN) Türkiye Özel Ödülünün yanı sıra, bu yıl Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Girişimcilik Özel Ödülleri de verilecek.

Şirketlerin 9 Kasım 2018'e kadar başvurmasının ardından, alanında uzman kişilerden oluşan jüri kazanan projeleri belirleyecek, 2019 yılının Ocak-Mart döneminde de ödül töreni düzenlenecek. 

ŞİRKETLERİN DUYARLILIKLARI GÖRÜNÜRLÜK KAZANIYOR

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurumsal Sosyal Sorumluluğun, şirketlerin topluma karşı sorumluluklarını, yürütülen projeler aracılığıyla, gönüllülük temelinde yerine getirmesi olduğunu söyledi.

Ödül programının şirketlerin, çevre, eğitim, sağlık, kültür, toplumsal cinsiyet ve inovasyon gibi konularda topluma sağlayacağı desteğin öneminden hareketle düzenlendiğini belirten Koç, şunları kaydetti:

"Organizasyonla hem toplum hem şirketler için 'kazan-kazan' ortamı yaratıyoruz. Bu sayede, toplumda duyarlılığı artırırken, şirketlerin marka değerleri ve imajlarına da olumlu katkılar sunuyoruz. Ödül programıyla şirketlerin toplumsal konulardaki duyarlılıklarının görünürlük kazanmasını sağlayan konfederasyonumuz, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin daha fazla desteklenmesi için her türlü işbirliğini önemsiyor."

 BÜYÜK ÖDÜL KOÇ HOLDİNG'E VERİLMİŞTİ

Geçen yılki Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nde, büyük ödül, "Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum Projesi" ile Koç Holding'in olmuştu.

Yenilikçilik Ödülü'ne Mercedes-Benz Türk "50. Yılda 50 Startup", Etkililik Ödülü'ne Dow Türkiye "Öğretmenin Kimyası", Kapsayıcılık Ödülü'ne Türk Traktör "Filizlerin Mucizesi" projeleriyle layık görülmüştü.

 

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