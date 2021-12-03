TİSK'ten 17 kuruma ödül

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Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) kurumsal sosyal sorumluluk ödül programı Ortak Yarınlar’da ödüller sahiplerini buldu. 2 Aralık 2021’de düzenlenen dijital tören ile 17 kurum ödüllendirildi. Finalist projeler iş, sanat, basın ve akademi dünyasından birçok değerli ismin yer aldığı bir jüri tarafından değerlendirildi. Ayrıca finalist projeler halk oylamasına da sunuldu. 19-25 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen oylamada yaklaşık 30.000 halk oyu yer aldı. Bu sene bir ilke daha imza atılarak, kullanılan oylar fidana dönüşerek doğaya katkıda bulunuldu.

İşimizin Yarını odağındaki Ortak Yarınlar 2021’de ödül sahibi olan kurumlar şöyle:

Birlikte Mümkün Ödülü

- Koç Holding - Koç Topluluğu'nda Geleceğin İş Dünyasını Tasarlamak

- Coşkunöz Eğitim Vakfı - "Sizin Eseriniz, Bizim Geleceğimiz" Meslek Lisesi Okul Müdürleri Liderlik Programı

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Ödülü:

- Eker Süt Ürünleri - Otizmli Bireyler İş Gücünde

- Güzel Enerji Akaryakıt - TOTAL İstasyonları "İki Elin Enerjisi Güzel"

Kadınlar için Fayda Yaratanlar:

- Afyonkarahisar Valiliği - Afyonkarahisar Kadın Kültür Evleri ve Kooperatifleri Projesi

- Arçelik Pazarlama A.Ş. - Beko 100 Kadın Bayi Projesi

Gençlerin Yolunu Açanlar:

- Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları - Grizu 263 Uzay Takımı Desteği

- C. Zafer Kalkınma Ajansı - Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı ve Kendin Yap Hareketi

Dijitalleşme Ödülü:

- Erdemir Madencilik - Dijital Merkez Projesi

- OYAK Çimento - IndustrAI - OYAK Çimento 4.0

İş, İş Kültürü ve İş Gücü Dönüşümü Ödülü:

- Karsan Otomotiv - Karsan Pozitif İletişim Portalı

- Koç Holding - Koç Diyalog

İş Sağlığı ve Güvenliği Özel Ödülü:

- GEBKİM OSB - Kimya Sektöründe Acil Müdahale İçin Yenilikçi Bir Adım; Acil Müdahale Yazılımı

- TOFAŞ - Geleceği Güvenle Şekillendiren İSG Eğitimleri

Sürdürülebilirlik ve Çevre Ödülü:

- Abdi İbrahim - 2030 Karbon Nötr Olma Yolunda Yenilenebilir Enerji Kullanımı

- Germina Tarım Teknolojileri - Başka Bir Dünya Mümkün

Ortak Yarınlar Özel Ödülü:

- Avrupa Birliği Başkanlığı - AB Fonuyla Yürütülen Avrupa Birliği Başkanlığı Projeleri