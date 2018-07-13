Fuar ile paralel olarak düzenlenen Tissue World Istanbul 2018 Konferansı, ulusal ve uluslararası arenadan, alanında uzman konuşmacıları ile endüstrinin geleceğine ışık tutacak. Tissue World İstanbul Konferansında yeni pazarlar, piyasa dinamikleri, trendler, inovasyonlar ve yeni nesil teknolojiler masaya yatırılacak. Aynı zamanda kadın liderlerin yer aldığı özel bir panel de konferans programı içinde yer alıyor.

65 ülkeden 75’in üzerinde ulusal ve uluslararası katılımcı marka, 2200 üzerinde ziyaretçi Tissue World İstanbul’da bir araya geliyor. Dünyanın en büyük fuar organizatörlerinden UBM, temizlik kâğıdı sektörünün uluslararası temsilcileri için bu yıl 3. kez Tissue World Istanbul’un kapılarını aralıyor. Fuar ile eşzamanlı olarak Tissue World Istanbul 2018 Konferansı da 4 – 6 Eylül 2018 tarihleri arasında, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Türkiye’de Temizlik Kağıdı Sektörünün Dinamikleri ve Yeni Pazarlar temasıyla düzenlenen konferansta iş geliştirme ve yeni fırsatları değerlendirme odağıyla yenilikçi fikir ve öneriler paylaşılacak.







Bu yıl konferans 3 gün boyunca 3 temel üzerinde inşa ediliyor. 4 Eylül 2018 günü başlayacak konferansın ilk günü, “Sektör Liderleri Sempozyumu” olarak belirlendi. Bu bölümde yöneticiler, fikir önderleri ve karar vericilerden oluşan konuşmacılar, temizlik kâğıdı endüstrisi kapsamında Türkiye’nin jeopolitik ve ekonomik konumuna dair öngörü ve fikirlerini paylaşacak. Yeni pazarlar ve Batı Afrika’daki yeni iş fırsatları, tüketici trendleri ve ürün inovasyonlarına dair sunumlar konferansın ilk gününü şekillendirecek. Günün konuşmacıları arasında Garanti Bankası Başekonomist Yardımcısı Seda Güler Mert, Bkay Tissue Yöneticisi Bodo Kottwitz, Invest in Africa Ghana Ülke Yöneticisi Clarence Nartey, Pöyry Management Consulting Yöneticileri Pirkko Petäjä ve Mikko Helin, Euromonitor Analisti Mike Kruiniger ile Hayat Kimya, Eczcıbaşı Tüketim Ürünleri ve Aktül Kağıt yöneticileri bulunuyor.

Konferansın ikinci gününde ise “Teknik Oturumlar” gerçekleştirilecek. Bu bölümde fiber, enzimatik uygulamalar, teknik gelişmeler, Endüstri 4.0 ve enerji verimliliği gibi sektörü ileriye taşıyacak yenilikler masaya yatırılacak. Hayat Kimya Converting Üretim ve Teknoloji Geliştirme Grup Müdürü Şahin Civelek, Fabio Perini Pazarlama Müdürü Enrico Zino, Andritz TIAC Hava ve Enerji Sistemleri Direktörü Klaus Gissing, Bertec Benke Gmbh Gıda ve Humidite Bölümleri Direktörü Lutz Reiprich, Valmet EMEA Satış Direktörü Blörn Magnus, GloCell Oy CEO’su Jarmo Kahala, Repulpase EDT Ürün Yöneticisi Jeff Campey, Tissue Pack Innovation Lab Dönüşüm Ekonomileri ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı ve Yönetici Ortağı Dr. Ronalds Gonzales ve Henkel Türkiye Endüstriyel Yapıştırıcı - Kişisel Hijyen Teknik Müşteri Hizmetleri Yöneticisi Sevcan Ayaksız Öztürk, konferans katılımcılarına yeni nesil yöntemlerle tanışma ve bu alandaki bilgilerini en güncel veri ve deneyimlerle zenginleştirme fırsatı sunacak. Her iki günde de oturum moderatörlüğünü Pryor Roberts Communications Yönetici Ortağı Jonathan Roberts üstlenecek.

Konferansın son günü ise sektördeki kadınlara ayrıldı. “Temizlik Kâğıdı Sektöründe Kadınlar Forumu” adı verilen bu bölümde kadın profesyonellerin ilham verici başarı hikayelerine tanıklık etmek ve yeni iş fırsatları yaratmak mümkün olacak. Temizlik kâğıdı sektörünün ulusal ve uluslararası arenadaki başarılı kadın liderleri bu forumda yer alacak.

Tissue World Istanbul 2018 Konferansı’nın zengin içeriği ve alanında uzman konuşmacılarıyla kaçırılmaması gereken bir etkinlik olduğunu belirten UBM İstanbul Marka Direktörü Esin Aslıhan; “UBM global ekibinin titiz çalışmaları ve UBM Türkiye’nin bölgesel pazardaki deneyimiyle tasarladığımız konferansımız, uluslararası şirketler, akademik kuruluşlar ve Türkiye’nin öncü firmalarından konuşmacıları ağırlıyor. Böylece katılımcılarımıza pazar dinamikleri hakkındaki en son verileri, Batı Afrika gibi stratejik pazarlara dair öngörüleri ve yeni nesil inovasyonları sunmayı hedefliyoruz. Sektör temsilcilerinin şirket stratejilerini belirleme, gelecek hedeflerini tasarlama ve yeni fırsatlara doğru ilerleme konusunda önemli bir deneyimle konferanstan ayrılacaklarına inanıyoruz” dedi.

Perakende sektörü temsilcileri, lojistik firmaları, temizlik kâğıdı tedarikçileri, danışmanlık şirketleri, ‘non-woven’ üreticileri, ilgili sivil toplum kuruluşları ve kamu yetkililerinin katılımıyla Tissue World Istanbul 2018 Fuarı ve Konferansı, küresel endüstrinin lider kuruluşlarını ve uluslararası çapta ziyaretçileri ağırlayacak.