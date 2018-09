Dünyanın en büyük fuar organizatörlerinden UBM çatısı altında, UBM Turkiye tarafından düzenlenen Tissue World Istanbul 4 – 6 Eylül 2018 tarihleri arasında, İstanbul Kongre Merkezi’nde sektörün önde gelen kurumlarını ve uzmanlarını bir araya getiriyor. Hayat Holding ve Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Grubu’nun ana sponsorluğunda düzenlenen fuarın 65 ülkeden 72’nin üzerinde ulusal ve uluslararası katılımcı firma ve 2.200’ün üzerinde ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.



Miami, Bangkok, Milano ve Sao Paulo ile birlikte fuarın gerçekleştirildiği beş kentten biri olan İstanbul, bölgesel bir buluşma noktası olacak. Tissue World İstanbul da Asya, Afrika, Doğu Avrupa, Rusya ve Türki Cumhuriyetleri kapsayan bölgeden yoğun ilgi görüyor ve Avrupa’daki iki önemli buluşma noktasından biri olarak öne çıkıyor.



Her iki yılda bir düzenlenen fuar, bu yıl içerik ve kapsadığı iş ağı bakımından yeniden tasarlandı. Bu kapsamda hijyen alanında ‘non-woven’ (ıslak mendil, bebek bezi) üretimi yapan makine tedarikçileri de fuarda yer alıyor. Böylece ziyaretçi sayısında %30 oranında bir artış yakalanması ve katılımcılara çok daha zengin bir içerik sunulması hedefleniyor.

Fuarın bu yılki mottosu ise “Doğu Avrupa, Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika’da hızla büyüyen temizlik kağıdı pazarına açılan kapı” olarak belirlendi. Bu kapsamda perakende sektörü temsilcileri, lojistik firmaları, temizlik kâğıdı tedarikçileri, danışmanlık şirketleri, ‘non-woven’ üreticileri, ilgili sivil toplum kuruluşları ve kamu yetkilileri Tissue World Istanbul 2018’de buluşacak. Bölgede, son 10 yılda temizlik kağıdında büyüme oranı en yüksek ülke olarak önemli bir yere sahip olan Türkiye ise ön planda yer alacak.

Sektörün geleceği Tissue World Istanbul 2018 Konferansı’nda masaya yatırılıyor



Fuar ile eşzamanlı olarak Tissue World Istanbul 2018 Konferansı da 4 – 6 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. “Türkiye’de Temizlik Kağıdı Sektörünün Dinamikleri ve Yeni Pazarlar” temasıyla düzenlenen konferansta iş geliştirme ve yeni fırsatları değerlendirme odağıyla yenilikçi fikir ve öneriler paylaşılacak.



Konferans 3 gün boyunca 3 temel üzerinde inşa ediliyor. Bu temeller; yöneticiler, fikir önderleri ve karar vericilerden oluşan konuşmacıların görüşlerini sunacağı “Sektör Liderleri Sempozyumu”; fiber, enzimatik uygulamalar, teknik gelişmeler, Endüstri 4.0 ve enerji verimliliği gibi sektörü ileriye taşıyacak yeniliklerin paylaşılacağı “Teknik Oturumlar” ve kadın profesyonellerin sektördeki ilham verici başarı hikayelerine yer verilecek olan “Temizlik Kâğıdı Sektöründe Kadınlar Forumu” olarak belirlendi.



Konferansın öne çıkan konuşmacıları arasında ise Kadir Has Üniversitesi Öğretim Görevlisi Soli Özel, Bkay Tissue Yöneticisi Bodo Kottwitz, Hayat Kimya Global Temizlik Kağıdı Direktörü Lütfi Aydın, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Üretim Tesisleri Direktörü Erdem Ülkümen, Aktül Kağıt Fabrika Direktörü Ziya Karadeniz, Lila Group Genel Müdürü Alp Öğücü, Invest in Africa Ghana Ülke Yöneticisi Clarence Nartey, Hayat Kimya Converting Üretim ve Teknoloji Geliştirme Grup Müdürü Şahin Civelek, Andritz AG TIAC & Hava ve Enerji Sistemleri Direktörü Klaus Gissing, Conversion Economics and Sustainability Group Başkanı ve Tissue Pack Innovation Lab Yönetici Ortağı Dr. Ronalds Gonzalez ve Hayat Kimya Global Pazarlama Direktörü Simin Onat Özkar olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ