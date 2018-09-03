temizlik kağıdı
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam > Tissue World Istanbul 2018, Sektörde Yeni Bir Atılım için 4 Eylül’de Kapılarını Aralıyor

Tissue World Istanbul 2018, sektörde yeni bir atılım için 4 Eylül’de kapılarını aralıyor

Bölgesel çapta temizlik kağıdı sektörünün buluşma noktası olan Tissue World Istanbul Fuar ve Konferansı, 4-6 Eylül 2018 tarihlerinde, İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Tissue World Istanbul bu yıl Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde, hızla büyüyen temizlik kağıdı pazarındaki fırsatları ve zorlukları gündeme taşıyacak. 65 ülkeden öncü kurumları ağırlayacak olan fuarda endüstrideki son gelişmeler paylaşılırken, konferans ile yeni pazarlar, piyasa dinamikleri, trendler, inovasyonlar ve yeni nesil teknolojiler masaya yatırılacak

03.09.2018 - 13:48 | Güncelleme:

Dünyanın en büyük fuar organizatörlerinden UBM çatısı altında, UBM Turkiye tarafından düzenlenen Tissue World Istanbul 4 – 6 Eylül 2018 tarihleri arasında, İstanbul Kongre Merkezi’nde sektörün önde gelen kurumlarını ve uzmanlarını bir araya getiriyor. Hayat Holding ve Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Grubu’nun ana sponsorluğunda düzenlenen fuarın 65 ülkeden 72’nin üzerinde ulusal ve uluslararası katılımcı firma ve 2.200’ün üzerinde ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

Miami, Bangkok, Milano ve Sao Paulo ile birlikte fuarın gerçekleştirildiği beş kentten biri olan İstanbul, bölgesel bir buluşma noktası olacak. Tissue World İstanbul da Asya, Afrika, Doğu Avrupa, Rusya ve Türki Cumhuriyetleri kapsayan bölgeden yoğun ilgi görüyor ve Avrupa’daki iki önemli buluşma noktasından biri olarak öne çıkıyor.

Her iki yılda bir düzenlenen fuar, bu yıl içerik ve kapsadığı iş ağı bakımından yeniden tasarlandı. Bu kapsamda hijyen alanında ‘non-woven’ (ıslak mendil, bebek bezi) üretimi yapan makine tedarikçileri de fuarda yer alıyor. Böylece ziyaretçi sayısında %30 oranında bir artış yakalanması ve katılımcılara çok daha zengin bir içerik sunulması hedefleniyor.



Fuarın bu yılki mottosu ise “Doğu Avrupa, Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika’da hızla büyüyen temizlik kağıdı pazarına açılan kapı” olarak belirlendi. Bu kapsamda perakende sektörü temsilcileri, lojistik firmaları, temizlik kâğıdı tedarikçileri, danışmanlık şirketleri, ‘non-woven’ üreticileri, ilgili sivil toplum kuruluşları ve kamu yetkilileri Tissue World Istanbul 2018’de buluşacak. Bölgede, son 10 yılda temizlik kağıdında büyüme oranı en yüksek ülke olarak önemli bir yere sahip olan Türkiye ise ön planda yer alacak.

Sektörün geleceği Tissue World Istanbul 2018 Konferansı’nda masaya yatırılıyor

Fuar ile eşzamanlı olarak Tissue World Istanbul 2018 Konferansı da 4 – 6 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. “Türkiye’de Temizlik Kağıdı Sektörünün Dinamikleri ve Yeni Pazarlar” temasıyla düzenlenen konferansta iş geliştirme ve yeni fırsatları değerlendirme odağıyla yenilikçi fikir ve öneriler paylaşılacak.

Konferans 3 gün boyunca 3 temel üzerinde inşa ediliyor. Bu temeller; yöneticiler, fikir önderleri ve karar vericilerden oluşan konuşmacıların görüşlerini sunacağı “Sektör Liderleri Sempozyumu”; fiber, enzimatik uygulamalar, teknik gelişmeler, Endüstri 4.0 ve enerji verimliliği gibi sektörü ileriye taşıyacak yeniliklerin paylaşılacağı “Teknik Oturumlar” ve kadın profesyonellerin sektördeki ilham verici başarı hikayelerine yer verilecek olan “Temizlik Kâğıdı Sektöründe Kadınlar Forumu” olarak belirlendi.

Konferansın öne çıkan konuşmacıları arasında ise Kadir Has Üniversitesi Öğretim Görevlisi Soli Özel, Bkay Tissue Yöneticisi Bodo Kottwitz, Hayat Kimya Global Temizlik Kağıdı Direktörü Lütfi Aydın, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Üretim Tesisleri Direktörü Erdem Ülkümen, Aktül Kağıt Fabrika Direktörü Ziya Karadeniz, Lila Group Genel Müdürü Alp Öğücü, Invest in Africa Ghana Ülke Yöneticisi Clarence Nartey, Hayat Kimya Converting Üretim ve Teknoloji Geliştirme Grup Müdürü Şahin Civelek, Andritz AG TIAC & Hava ve Enerji Sistemleri Direktörü Klaus Gissing, Conversion Economics and Sustainability Group Başkanı ve Tissue Pack Innovation Lab Yönetici Ortağı Dr. Ronalds Gonzalez ve Hayat Kimya Global Pazarlama Direktörü Simin Onat Özkar olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.