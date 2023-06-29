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Titan denizaltısının enkazında 'insan kalıntıları' bulundu

ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı, denizaltının enkazında insanlara olduğu düşünülen kalıntılar bulunduğunu açıkladı. Amerikalı tıp uzmanları kalıntıların resmi analizini yapacak. Denizaltı 18 Haziran'da patlamış, içindeki 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Titan denizaltısının enkazında 'insan kalıntıları' bulundu
BBC TÜRKÇE
Titan Reuters
Titan

ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı, Titan denizaltısının enkazında insanlara olduğu düşünülen kalıntılar bulunduğunu açıkladı.

Sahil Güvenlik yetkilileri, enkazda denizaltının iniş takımının ve kuyruk kısmının da bulunduğunu söyledi.

Amerikalı tıp uzmanları kalıntıların resmi analizini yapacak.

Titan denizaltısının enkazı dün Kanada'nın St John's kentinde Horizon Arctic gemisinden indirilmişti.

Denizaltı 18 Haziran'da patlamış, içindeki 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Patlamayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ancak halen ilk aşamada olduğu açıklandı.

Denizaltıdakiler, 1912'de batan Titanik gemisinin Kuzey Atlantik'te 3800 metre derinlikteki enkazını görmek istemişlerdi.

BBCBBC

Titan'ın patlaması sonucu hayatlarını kaybedenler; dalışı organize eden OceanGate şirketinin başkanı 61 yaşındaki Stockton Rush, 58 yaşındaki İngiliz kaşif Hamish Harding, 48 yaşındaki Pakistan, İngiltere ve Malta vatandaşı iş insanı Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Suleman Dawood ile 77 yaşındaki Fransız dalgıç Paul-Henry Nargeolet.

OceanGate kaza sonrası güvenlik uygulamaları nedeniyle eleştirilmişti.

Şirketin bazı eski çalışanlarının, düzenlemeye tabi olmayan Titan hakkında endişeleri olduğu ancak Rush'ın bu görüşlere katılmadığı ortaya çıkmıştı.

OceanGate'den geçen hafta yapılan açıkalamada, "Kayıp nedeniyle bitkin düşen ve derin yas tutan çalışanlarımız için son derece üzücü bir dönem" denilmişti.

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