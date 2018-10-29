1912'de yaptığı ilk seferde buzdağına çarparak batan efsanevi Titanik gemisinin aslına uygun olarak inşa edilecek replikası Titanik 2'nin 2022'de sefere çıkacağı açıklandı.
29.10.2018 - 18:01 | Güncelleme:
1912'de ilk seferinde buzdağına çarparak batan efsanevi lüks yolcu gemisi Titanik'in aslına uygun olarak inşa edilecek replikası Titanik 2'nin 2022'de sefere çıkacağı açıklandı.
Titanik 2 fikri, Avustralyalı iş adamı ve siyasetçi Clive Palmer tarafında 2012'de ortaya atılmıştı. Ancak mali sorunlar nedeniyle proje askıya alınmıştı. Palmer, şimdi projeye yeniden başlandığını açıkladı.
Palmer'ın sahibi olduğu Blue Star Line şirketi, Çin'de inşa edilecek 269 metre uzunluğundaki 10 katlı geminin 21'nci yüzyıl teknolojisiyle donatılacağını duyurdu.
Dünyayı dolaşacak
Şirketin açıklamasına göre, 2435 yolcu kapasiteli ve 835 kamaralı gemi, Titanik gibi İngiltere'nin Southampton limanıyla New York arasında sefer yapacak. Ancak Titanik 2, dünyayı da dolaşacak.
500 milyon dolara mal olması beklenen geminin ilk seferini Dubai'den New York'a yapması bekleniyor.
Gemi, buharlı değil dizel elektrik motorlu olacak.
İngiliz yolcu gemisi Titanik, 15 Nisan 1912'de Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde batmıştı. En büyük deniz kazalarından biri olarak tarihe geçen faciada 1514 kişi hayatını kaybetmişti.
Kanadalı yönetmen James Cameron'un 1997'deki Titanik filmi, 11 Oscar kazanmıştı.
Başrollerini Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'ın paylaştığı film, 2012'deki üç boyutlu versiyonuyla birlikte toplam 2 milyar 180 milyon dolar gişe geliri elde etmişti.
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Titanik 2 ilk seferini 2022'de yapacak/titanik-2-ilk-seferini-2022-de-yapacak-21977022197702
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