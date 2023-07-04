KÜÇÜK BİR DÜNYA!

Adeta küçük bir dünya gibi olan Icon of the Seas içerisinde 8 ayrı mahalle var ve sadece üç katı ailelere özel. İçerisinde buz pisti, golf sahası ve 47 metrelik bir şelale bile bulunuyor. Geminin uzunluğu 365 metre ve 250.800 gros ton ağırlığında.