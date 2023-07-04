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Titanik'ten 5 kat daha büyük olan Icon of Seas denize indirildi! İşte, dünyanın en büyük yolcu gemisi!

Royal Caribbean International tarafından tasarlanan Icon of the Seas, dünyanın en büyük yolcu gemisi unvanına sahip. Gemi geçtiğimiz günlerde Finlandiya'da ilk test yolculuğu için denize indirildi. Yeni devasa ikonik gemi Titanik'in 5 katı büyüklüğünde ve içinde yok yok. İşte, dünyanın en büyük yolcu gemisi hakkında detaylar...

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  • Titanik'in 5 katı! Dünyanın en büyük yolcu gemisi denize indi! Yakında ilk seferini yapacak!

    Geçtiğimiz günlerde Findaldiya sularına indirilen Icon of the Seas, geminin tahrik ve manevra sistemlerini zorlamak için dört günlük bir test sürecinden başarı ile geçti. Titanik'in 5 katı büyüklüğünde olan yolcu gemisi, Ocak 2024'te ilk seferini yapacak ve 5 bin 600 kişiye hizmet edecek.
  • Titanik'in 5 katı! Dünyanın en büyük yolcu gemisi denize indi! Yakında ilk seferini yapacak!

    8 BİN KİŞİ İLE İLK SEFERİNE ÇIKACAK

    Geminin mürettebatı ise 2 bin 350 olarak belirtiliyor. Toplamda 8 bin kişiye ev sahipliği yapacak gemi, dünyanınn en büyük yolcu gemisi unvanını elinde art arda yedinci kere bulunduran Royal Caribbean tarafından gerçekleştirilecek. 
  • Titanik'in 5 katı! Dünyanın en büyük yolcu gemisi denize indi! Yakında ilk seferini yapacak!

    DÜNYANIN EN BÜYÜK SU PARKI İÇERİSİNDE

    Geminin öne çıkan en iyi özelliği ise dünyanın en büyük su parkını içerisinde barındırması. Ayrıca geminin içerisinde "Central Park" benzeri bir bölüm yer alıyor. 
  • Titanik'in 5 katı! Dünyanın en büyük yolcu gemisi denize indi! Yakında ilk seferini yapacak!

    KÜÇÜK BİR DÜNYA!

    Adeta küçük bir dünya gibi olan Icon of the Seas içerisinde 8 ayrı mahalle var ve sadece üç katı ailelere özel. İçerisinde buz pisti, golf sahası ve 47 metrelik bir şelale bile bulunuyor. Geminin uzunluğu 365 metre ve 250.800 gros ton ağırlığında.
  • Titanik'in 5 katı! Dünyanın en büyük yolcu gemisi denize indi! Yakında ilk seferini yapacak!

    Royal Carribbean Group Başkanı ve CEO’su Jason Liberty “Her yeni gemiyle seyahat endüstrisinde çıtayı yükseltiyoruz. Müşterilerimiz, gemiye adım attıkları andan itibaren en iyi tatil deneyimini yaşayacaklar" dedi.
  • Titanik'in 5 katı! Dünyanın en büyük yolcu gemisi denize indi! Yakında ilk seferini yapacak!
  • Titanik'in 5 katı! Dünyanın en büyük yolcu gemisi denize indi! Yakında ilk seferini yapacak!
  • Titanik'in 5 katı! Dünyanın en büyük yolcu gemisi denize indi! Yakında ilk seferini yapacak!

    Kaynak ve fotoğraf: Royal Caribbean International

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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