TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor forması giyen Brezilya asıllı Türk futbolcu Melih Gökçek’in (Tita) eşi ve çocuğu Brazilya’da gasp edildi.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Nevşehir Belediyespor'da top koşturan Brezilya asıllı Türk futbolcu Melih Gökçek’in ailesinin, ülkesi Brezilya’da silahlı soygun esnasında gasp edildiği öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Nevşehir Belediyespor yönetimi, “Profesyonel futbolcumuz Tita’nın Brezilya’da bulunan eşi ve çocuğu okul çıkışı silahlı soygun olayına maruz kalmış olup; arabaları, cüzdan ve telefonları hırsızlar tarafından gasp edilmiştir. Tita ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunuyor, bir daha böyle olayların yaşanmamasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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