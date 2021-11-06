Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kültür-Sanat Tiyatro
ABONE OL

Tiyatro Festivali Onur Ödülü Pippo Delbono'ya verlidi

25. İstanbul Tiyatro Festivali’nin Onur Ödülü, dün akşam Zorlu PSM’de gerçekleştirilen bir törenle takdim edildi. İtalyan yönetmen ve oyuncu Pippo Delbono’ya ödülünü İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz sundu.

Tiyatro Festivali Onur Ödülü Pippo Delbono'ya verlidi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 25. İstanbul Tiyatro Festivali’nin Onur Ödülü töreni dün akşam Zorlu PSM’de gerçekleştirildi. Törende, İtalyan yönetmen ve oyuncu Pippo Delbono’ya ödülünü İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz sundu.
Delbono’ya ödülü, festivalin Uluslararası Yapımlar Gösteri Sponsoru ENKA Vakfı’nın desteği ve İtalyan Kültür Merkezi İstanbul’un değerli işbirliğiyle gerçekleşen gösterisi Neşe’nin ardından takdim edildi. Ödül töreninin ardından Pippo Delbono ile bir soru-cevap bölümü gerçekleştirildi.

Kendine özgü bir tiyatro dünyasına sahip İtalyan yönetmen ve oyuncu Pippo Delbono’nun, sirk estetiği ve büyüsünü harmanlayan gösterisi Neşe’nin ikinci temsili, bu akşam saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde izlenebilecek. Dans, müzik ve tiyatronun iç içe geçtiği oyunda Pippo Delbono topluluğunun oyuncuları, duyguların en uç noktalarını; ıstırap, mutluluk, acı, heves ve sonsuz sevinç arayışını sahneye taşıyacak.

Pippo Delbono hakkında

İtalyan yazar, oyuncu ve yönetmen Pippo Delbono ise geleneksel tiyatro eğitiminin ardından 80’lerin başında Compagnia Pippo Delbono’yu kurdu ve Il Tempo degli Assassini’den (1987) La Gioiaya / Neşe’ye (2018) kadar çalışmalarının çoğunu bu toplulukla yarattı. Sanatçı, oyun sahnelemekten ziyade yıllar içinde sayıları artan bir oyuncu grubuyla tasarlanan, bütünlüklü yaratımlar gerçekleştirdi. Sosyal olarak dışlanmış insanlarla çalıştı. Aralarında kırk beş yıl boyunca Napoli yakınlarındaki Aversa’da bir akıl hastanesinde tutulan ve yakın zamanda vefat eden sağır ve dilsiz Bobò’nun da bulunduğu bu oyunculardan bazıları toplulukla çalışmayı sürdürdü ve hala bu deneyimin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Festival 20 Kasım’a kadar devam ediyor

25. İstanbul Tiyatro Festivali 20 Kasım’a kadar hem sahnelerde hem de çevrimiçinde devam ediyor. Festivalin tüm programı tiyatro.iksv.org/tr/program adresinde. Festival biletleri ise passo.com.tr ile İKSV ana gişeden (pazar günleri hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında) temin edilebiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Aykut Enişte'nin macerasına devam
KÜLTÜR-SANAT Maceraya devam
'Bandırma Füze Kulübü' tanıtıldı
KÜLTÜR-SANAT Gerçek bir hikâye
11'inci Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Jüri Başkanı Niki Karimi
KÜLTÜR-SANAT Jüri Başkanı Niki Karimi
32'nci Ankara Uluslararası Film Festivali başladı
KÜLTÜR-SANAT Ödüller sahibini buldu
Mark Eliyahu Zorlu PSM'de
KÜLTÜR-SANAT Mark Eliyahu Zorlu PSM'de
"Dün Gece Soho'da" İKSV Galaları'nda
KÜLTÜR-SANAT "Dün Gece Soho'da" İKSV Galaları'nda
Rengim Gökmen İş Sanat'ta İstanbul Ensemble'ı yönetiyor
KÜLTÜR-SANAT İş Sanat'ta sezonun ilk konseri
Sanat ve Antika Fuarı Kapılarını Açtı
KÜLTÜR-SANAT Sanat ve antika bir arada
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gazetecilere AKM'yi tanıttı
KÜLTÜR-SANAT Gazetecilere tanıtıldı
Unkapanı Plakçılar çarşısı belgesel film haline getirildi
KÜLTÜR-SANAT Plakçılar çarşısı belgesel oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.