Özel tiyatrolarla seyircileri 2 Ağustos-25 Eylül 2021 tarihleri arasında parklarda buluşturan Tiyatro Kooperatifi Yaz Buluşmaları, Fenerbahçe Parkı’nda sahnelenen çocuk oyunlarının ardından, Caddebostan Sahil Amfi Tiyatro’da yetişkin oyunlarına ev sahipliği yaptı. Ataşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi’nin katkıları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin mekân desteğiyle düzenlenen etkinliğin Caddebostan programını Anadolu Efes destekledi. Seyircilerden büyük ilgi gören Tiyatro Kooperatifi Yaz Buluşmaları, 10-25 Eylül tarihleri arasında ise Ataşehir Deniz Gezmiş Parkı Amfi Tiyatro’da yetişkin oyunlarıyla devam ediyor.

ATAŞEHİR PROGRAMI 10 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

Tiyatro Kooperatifi Yaz Buluşmaları’nın Ataşehir programı kapsamında 10 Eylül Cuma akşamı İkincikat’ın komedi oyunu “Tezgah”, 11 Eylül Cumartesi akşamı Tiyatro BeReZe’nin trajikomik oyunu “An-Sızı-N”, 12 Eylül Pazar akşamı ise TiyatroTiyatral’in komedi oyunu “Boşlukta Kal Öyle Çok Güzelsin” sahnelenecek. Başlangıç saati 21.00 olan ve Ataşehir Deniz Gezmiş Parkı Amfi Tiyatro’da sahnelenecek oyunların biletleri Mobilet’ten temin edilebiliyor.

TİYATROLARA DESTEK VERİN!

Tiyatro Kooperatifi Yaz Buluşmaları’ndan elde edilen gelir, etkinlikte yer alan tiyatrolara aktarılacak. Kooperatif, salgın koşulları sebebiyle sahnelerden ve seyircilerinden uzun süre ayrı kalan tiyatrolara güç vermek ve bu dayanışmanın bir parçası olmak isteyenlere, bilet satın alma aşamasında iki farklı seçenek de sunuyor. Tiyatro severler etkinlik bileti satın alırken destek kategorilerini seçerek dayanışmaya belirledikleri miktarda destek verebiliyor ya da Tiyatro Kooperatifi Yaz Buluşmaları kapsamında sahnelenecek bir oyunun destekçisi olarak dayanışmaya adını yazdırabiliyor. Oyun destekçileri, etkinlik alanında ve Tiyatro Kooperatifi’nin sosyal medya hesaplarında duyuruluyor.