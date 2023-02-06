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Tiyatro, opera, bale ve konserler deprem nedeniyle iptal edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yaptığı açıklamayla ikinci bir duyuruya kadar Tiyatro, opera, bale ve konserler deprem nedeniyle iptal edildiğini açıkladı

Tiyatro, opera, bale ve konserler deprem nedeniyle iptal edildi
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HABERTURK.COM

Tiyatro, opera, bale ve konserler deprem nedeniyle iptal edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, Bakanlık birimlerince planlanan etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle; “Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen deprem sonrası bakanlığımıza bağlı Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüz dahil tüm birimlerce planlanan etkinliklerimiz ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur. ”

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