Tiyatro seyircisi arttı

Tiyatroda seyirci sayısı 2018 - 2019 sezonunda 766 tiyatro salonunu perde açtı. Koltuk sayısı, bir önceki yıla oranla % 12.8 artarak 354 bin 688'e ulaştı.
Seyirci Sayısı: 7.899.547 (% 4.1 arttı)
Sahnelenen Oyun: 9.796 (% 4.5 arttı)
Yerli Oyun: % 0.3 azaldı
Yabancı Oyun: % 1.9 arttı
Çocuk Oyunu: % 3 arttı
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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