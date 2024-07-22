Tiyatro topluluklarına prova sahnesi
İBB kültür merkezlerinin kapıları, yaz döneminde, tiyatro ve performans gruplarına provaları için açılıyor. Ekipler, İBB kültür merkezlerine form aracılığı ile başvuru yaparak, eylül ayına kadar haftanın 5 günü seçtikleri sahneyi kullanabilecek.
İstanbul Kültür Politikaları Birimi, İstanbul Kültür Envanteri kapsamında hazırlanan İstanbul Tiyatro Sahneleri Haritası, tiyatroların görünürlüğünü, erişilebilirliğini artırmak için hazırlanan tanıtım filmleri ve bu filmlerin toplu taşıma araçlarındaki yayınının ardından şimdi de İBB kültür merkezlerini haftanın 5 günü tiyatro ve performans gruplarına açıyor. Prova yapacak sanatçılar hafta içi her gün 12.30-17.00 saatleri arasında sahnelerden yararlanacak.
Tiyatro ve performans gruplarının İBB kültür merkezlerindeki prova talepleri için https://forms.ibb.gov.tr/kultur/kultur-merkezleri-tahsis-formu/ linkindeki formun doldurulması yeterli. Soru ve öneriler için ise, kultur@ibb.gov.tr mail adresi üzerinden İBB Kültür ile iletişime geçilebilir.
İBB KÜLTÜR MERKEZLERİ
AVRUPA YAKASI
İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi
İBB Başakşehir Kültür Merkezi
İBB Cem Karaca Kültür Merkezi
İBB Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi
İBB Arnavutköy Kültür ve Yaşam Merkezi
ANADOLU YAKASI
İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi
İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi
İBB Sancaktepe Eyüpsultan Kültür Merkezi
iBB Şile Kültür Merkezi
İBB Çengelköy Çocuk Sanat Merkezi