Tiyatro topluluklarına prova sahnesi

İstanbul Kültür Politikaları Birimi, İstanbul Kültür Envanteri kapsamında hazırlanan İstanbul Tiyatro Sahneleri Haritası, tiyatroların görünürlüğünü, erişilebilirliğini artırmak için hazırlanan tanıtım filmleri ve bu filmlerin toplu taşıma araçlarındaki yayınının ardından şimdi de İBB kültür merkezlerini haftanın 5 günü tiyatro ve performans gruplarına açıyor. Prova yapacak sanatçılar hafta içi her gün 12.30-17.00 saatleri arasında sahnelerden yararlanacak.

Tiyatro ve performans gruplarının İBB kültür merkezlerindeki prova talepleri için https://forms.ibb.gov.tr/kultur/kultur-merkezleri-tahsis-formu/ linkindeki formun doldurulması yeterli. Soru ve öneriler için ise, kultur@ibb.gov.tr mail adresi üzerinden İBB Kültür ile iletişime geçilebilir.