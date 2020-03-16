Tiyatrocular bakana çıktı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, özel tiyatroların temsilcileriyle Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının İstanbul'daki ofisinde bir araya geldi. Tiyatro Kooperatifi ile Oyuncular Sendikası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantının ardından açıklamalarda bulunan Ersoy, turizm sektörüyle ilgili bir destek paketi üzerine çalıştıklarını belirterek, "Perşembe günü sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle, başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdik. Onlardan gelen istekler, talepler doğrultusunda ve hemen akabinde de Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile bir toplantı yaptık bu istekleri ve konuları tartıştık" diye konuştu.

Mehmet Nuri Ersoy, bu destek paketinin bir hafta içinde açıklanacağını ifade ederek, "Herhangi bir gecikme söz konusu değil. Önümüzdeki hafta içinde turizm sektörü destek paketini açıklayacağız" dedi. Turizm sektörünün koronavirüsten birinci derecede etkilendiğini aktaran Ersoy, sözlerine şöyle devam etti; "Yine bizim bakanlığımız uhdesinde olan kültür ve sanat etkinlikleri de belli bir süre, nisan sonuna kadar ertelendi. Özellikle özel tiyatrolar da bu süreçte en olumsuz etkilenenler arasında. Bugün özel tiyatroların temsilcileriyle, Tiyatro Kooperatifi ve Oyuncular Sendikası temsilcilerini davet ederek, bir toplantı gerçekleştirdik. Detaylı olarak acil ihtiyaç duydukları konuların üzerinden geçtik."

Mehmet Nuri Ersoy, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün sitesinden özel tiyatroların hangi kriterlerde başvuracaklarıyla ilgili bir açıklama yayınlanacağını dile getirerek, "Özel tiyatroların başvurularını aldıktan sonra haftaya cuma günü bir toplantı daha yapıp, bir sonraki hafta içinde özel tiyatrolara nasıl bir destek paketi sunacağımızı da açıklayacağız. Şu anda en büyük mağdur turizm sektöründen sonra aslında kültür ve sanatla ilgilenen başta özel tiyatrolar. Onlara da bu süreçte bir destek paketiyle yardımcı olacağız" ifadelerini kullandı.

Toplantıya, özel tiyatroların temsilcilerinden Iraz Yöntem, Yeşim Özsoy, Mert Fırat, Muharrem Uğurlu, Fisun Eşki, Serdar Orçin, Sermet Yeşil ve Güney Zeki Göker katıldı.