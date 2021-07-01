Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'un iç kanaması geçirdiği öğrenildi. Bodrum'da bulunan Şensoy'un sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
— Ortaoyuncular Yayınları (@OrtaoyuncularY) July 1, 2021
Ortaoyuncuları Yayınları isimli sosyal medya Twitter hesabında sanatçıya ait bir fotoğraf paylaşıldı.
Paylaşımda şöyle denildi:
ah benim güzel cahilliğim
bitmeyeceğini sanırdım karanlık olmadıkça
yaralı kalbim gürbüzdü sevişkendi
bir şehir akşamında karanlık olmadıkça
ırmak boylarında gider gelirdim
#ferhanşensoy yayına hazırladığımız #ferdeste üzerinde çalışıyor.
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