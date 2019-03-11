Mark Haddon'un aynı adlı romanından uyarlanan 'Süper İyi Günler' 16 yaşındaki Asperger sendromlu 'Christopher Boone'nin, insanı düşündüren, renkli eğlenceli hikâyesini konu alıyor. New York, Londra, Hong Kong gibi kentlerde eş zamanlı oynan oyun bu sezon Türkiye'de Tiyatrokare bünyesinde sahneleniyor

Dijital teknolojiyi tiyatroyla buluşturan oyun, 80 metrekare ekranlardan oluşan özel bir dekorda, üç boyutlu animasyonlar eşliğinde Chistopher Boone karakterinin geniş hayal dünyasına ve renkli karakterine farklı bir pencereden görmeye olanak sağlıyor.

7507'ye kadar tüm asal sayıları ve dünyanın başkentlerini ezbere bilen matematik dehası 'Christopher Boone'yi canlandıran Emir Özden'e Ayça Erturan, Celile Toyon, Didem İnselel, Korel Cezayirli, İbrahim Can Sayan, Şebnem Şeviktürk, Onur Kırat, Uğur Can Arıkan, Cem Arslan, Sevcan Aydın, Beste Koçak eşlik ediyor.