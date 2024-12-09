Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.257,39 %1,75
        DOLAR 34,8214 %0,17
        EURO 36,7657 %0,09
        GRAM ALTIN 2.975,76 %1,12
        FAİZ 42,35 %1,27
        GÜMÜŞ GRAM 35,63 %2,77
        BITCOIN 96.899,00 %-3,19
        GBP/TRY 44,4054 %0,21
        EUR/USD 1,0549 %-0,18
        BRENT 71,95 %1,17
        ÇEYREK ALTIN 4.865,36 %1,12
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TL mevduatın puanı arttı - İş-Yaşam Haberleri

        TL mevduatın puanı arttı

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türk lirası (TL) mevduatın toplam mevduat içindeki payının, Ağustos 2023'ten bu yana 25,7 puan artarak 2 Aralık 2024'te yüzde 57,3'e yükseldiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 22:45 Güncelleme: 09.12.2024 - 22:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        TL mevduatın puanı arttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TCMB Başkanı Fatih Karahan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı. Karahan, toplantıda yaptığı sunumda, parasal sıkılaşma ile birlikte enflasyon, rezervler ve Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) iyileşmenin amaçlandığını aktardı.

        Sıkı para politikası duruşunun rezervlere olumlu yansıdığını ifade eden Karahan, KKM bakiyesinin 107 milyar dolar azalışla 36 milyar dolara gerilediğini, TL mevduatın toplam mevduat içindeki payının Ağustos 2023'ten bu yana 25,7 puan artarak 2 Aralık 2024'te yüzde 57,3'e yükseldiğini bildirdi.

        Dezenflasyon sürecinin devam ettiğini ve enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlamanın sürdüğünü belirten Karahan, "Temel mallar görece olumlu seyrini sürdürmektedir ancak geçmişe endeksleme eğilimi güçlü kalemler hizmet enflasyonunu yukarı çekmektedir." dedi.

        REKLAM

        "KİRA DIŞINDAKİ HİZMETLERDE FİYAT ARTIŞLARI KADEMELİ OLARAK GÜÇ KAYBETMEKTEDİR"

        Kira dışındaki hizmetlerde fiyat artışlarının kademeli olarak güç kaybettiğine dikkati çeken Karahan, talepteki dengelenme, reel değerlenme ve beklentiler ile fiyatlama davranışlarının yanı sıra maliye politikasının artan eş güdümünün dezenflasyon sürecine destek veren faktörler olduğunu anlattı.

        İhracatın gücünü koruduğunu, ithalatın ise ılımlı seyrettiğini ifade eden Karahan, tüketici ve firmaların enflasyon beklentilerinin de gerileme eğilimine girdiğini söyledi.

        Karahan, üretici fiyatlarının aylık artışının ılımlı seyrini koruduğunu da bildirdi.

        "RİSK PRİMİNDEKİ DÜŞÜŞ DIŞ FİNANSMANA ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR"

        TCMB Başkanı Karahan, sıkı parasal duruşun makroihtiyati adımlarla desteklendiği ifade ederek, bu adımları "TL mevduat ve KKM'ye yönelik düzenlemeler, kredilere yönelik düzenlemeler ve likidite yönetimi" şeklinde sıraladı.

        Ticari kredi artışının büyüme sınırlarının altında olduğunu belirten Karahan, risk primindeki düşüşün de dış finansmana erişimi kolaylaştırdığını söyledi.

        Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin (CDS) 250 baz puanın altında seyrettiğini ifade eden Karahan, 10 yıllık eurobond getirisinin yüzde 9,5'ten yüzde 6,9'a indiğini ve reel sektör yurt dışı borç çevirme oranının da yüzde 95'ten yüzde 128'e çıktığını vurguladı.

        REKLAM

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Lazkiye'ye saldırdı
        İsrail Lazkiye'ye saldırdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        YPG Münbiç'ten çekilecek
        YPG Münbiç'ten çekilecek
        25 yaşındaki Semra Demirelli 25 gündür yaşam savaşı veriyor
        25 yaşındaki Semra Demirelli 25 gündür yaşam savaşı veriyor
        HTŞ'den Yumuşama adımları
        HTŞ'den Yumuşama adımları
        F.Bahçe'den Barış Alper açıklaması!
        F.Bahçe'den Barış Alper açıklaması!
        Hollanda, Rus savaş uçaklarına önleme yaptı
        Hollanda, Rus savaş uçaklarına önleme yaptı
        Suriye'nin devam eden savaşı: Yoksulluk
        Suriye'nin devam eden savaşı: Yoksulluk
        Fenerbahçe hedef maçlarını kazanamıyor!
        Fenerbahçe hedef maçlarını kazanamıyor!
        Türkiye-Suriye ilişkilerindeki yeni dönem hangi sektörleri etkileyebilir?
        Türkiye-Suriye ilişkilerindeki yeni dönem hangi sektörleri etkileyebilir?
        9 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        9 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Suriye'de yeni dönem mi, belirsizlik mi?
        Suriye'de yeni dönem mi, belirsizlik mi?
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Osimhen ve Barış Alper için sakatlık açıklaması!
        Osimhen ve Barış Alper için sakatlık açıklaması!
        Çin'den büyük tatbikat
        Çin'den büyük tatbikat
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Nerede kaldı FAIR-PLAY?
        Nerede kaldı FAIR-PLAY?
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!