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        Haberler Ekonomi Para TL'nin reel değeri eylülde yükseldi - Para Haberleri

        TL'nin reel değeri eylülde yükseldi

        Reel efektif döviz kuru endeksi, Eylül 2024'te TÜFE bazında 0,45 puan artarak 62,78'e yükseldi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 15:51 Güncelleme: 04.10.2024 - 15:52
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        TL'nin reel değeri eylülde yükseldi
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 0,45 puan artarak 62,78 oldu. Endeks, Ağustos 2024'te 62,33 düzeyindeydi.

        Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 1,04 puan azalışla 92,78'den 91,74'e düştü.

        Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 7,05 puan, Yİ-ÜFE bazında da 2,30 puan arttı.

        Dönem TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (2003=100) TÜFE-Gelişmekte Olan Ülkeler Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (2003=100) TÜFE-Gelişmiş Ülkeler Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (2003=100)
        01.20 75,59 61,78 86,16
        02.20 75,15 61,16 85,99
        03.20 72,92 59,87 82,74
        04.20 69,21 56,79 78,57
        05.20 68,67 56,24 78,12
        06.20 69,17 57,07 78,11
        07.20 68,35 56,55 76,98
        08.20 63,79 53,23 71,26
        09.20 62,18 51,72 69,66
        10.20 60,44 50,17 67,85
        11.20 60,32 49,98 67,84
        12.20 61,88 51,58 69,19
        01.21 65,23 54,56 72,68
        02.21 68,80 57,24 77,06
        03.21 65,00 53,82 73,14
        04.21 61,64 51,11 69,28
        05.21 59,80 49,66 67,11
        06.21 59,08 48,87 66,54
        07.21 60,57 49,84 68,57
        08.21 62,16 51,01 70,57
        09.21 62,25 51,00 70,79
        10.21 59,39 48,37 67,93
        11.21 53,36 43,28 61,27
        12.21 47,61 38,85 54,35
        01.22 52,06 42,30 59,67
        02.22 53,82 43,69 61,74
        03.22 53,81 43,81 61,55
        04.22 56,91 45,65 66,05
        05.22 55,54 44,10 65,11
        06.22 53,07 41,91 62,56
        07.22 53,88 42,22 63,99
        08.22 52,86 41,55 62,59
        09.22 54,27 42,43 64,60
        10.22 55,61 43,64 65,94
        11.22 55,81 44,40 65,30
        12.22 54,88 44,03 63,68
        01.23 57,13 46,04 66,02
        02.23 58,77 47,36 67,91
        03.23 59,72 48,03 69,14
        04.23 59,12 47,85 68,03
        05.23 58,09 46,86 67,06
        06.23 51,68 41,76 59,56
        07.23 48,82 39,81 55,77
        08.23 52,56 42,77 60,16
        09.23 55,73 45,11 64,11
        10.23 56,27 45,30 65,08
        11.23 55,48 44,71 64,11
        12.23 55,52 44,88 63,97
        01.24 57,24 46,30 65,90
        02.24 58,59 47,15 67,80
        03.24 58,19 47,19 66,83
        04.24 59,94 48,44 69,08
        05.24 61,65 49,85 70,99
        06.24 62,08 50,16 71,55
        07.24 62,98 50,93 72,52
        08.24 62,33 50,59 71,53
        09.24 62,78 51,02 71,94
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