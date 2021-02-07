TMO'dan besicilere yem desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-YaşamTMO'dan besicilere yem desteği - Haberler
ABONE OL

TMO'dan besicilere yem desteği

TMO, gıda fiyatlarındaki artışla mücadele için besicilere uygun fiyatlı yem satıyor. TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, "Doğrudan besici ve yetiştiricilere yem ham maddesi satarak regülasyon yapıyoruz. Özellikle arpa satışlarımızı 3 ay vadeli olarak üreticilerimize sunabiliyoruz" dedi

TMO'dan besicilere yem desteği - Haberler
AA

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, gıda fiyatlarındaki artışla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla besici ve yetiştiricilere uygun fiyatlarla mısır ve arpa satışı yaptıklarını belirtti.

Güldal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yem fiyatlarındaki artışa yönelik olarak alınan önlemlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dünyada yem ham maddelerinin fiyatlarında ciddi artışlar olduğunu dile getiren Güldal, bu seyir ve kur farkından dolayı Türkiye'deki fiyatların da geçen yılın kasım ayına kadar artış gösterdiğini söyledi.

Güldal, kurun gerilemeye devam etmesi, yurt dışı piyasaların oturması, yeni hasat dönemine yaklaşılması, stokların yeterli olması gibi etmenlerin piyasayı biraz rahatlattığını belirterek şöyle devam etti:

"Ama Çin, Hindistan, Mısır, Suudi Arabistan gibi büyük alıcı ülkeler çok yüklü alımlar yaptılar. İhracatçı ülkeler de bu alımlar neticesinde fiyatlarını yükselterek satış yapma eğilimine girdi. Dünyada fiyatların artmasının en temel sebeplerinden birisi bu. Salgın ve kuraklık riskine karşı böyle bir eğilim mevcut. Herkes mümkün olduğu kadar uzun vadeli ihtiyacını görme peşinde. O da fiyatların artışına sebep oldu."

MALİYETİ DÜŞÜRÜYORUZ

Yem ham maddelerinde fiyat artışlarının hayvancılıkla uğraşan besici ve yetiştiricileri daha az etkilemesi için uygun fiyatlarla mısır ve arpa satışı yaptıklarını belirten Güldal, "Doğrudan besici ve yetiştiricilere yem ham maddesi satarak regülasyon yapıyoruz. Özellikle arpa satışlarımızı 3 ay vadeli olarak üreticilerimize sunabiliyoruz. Hatta küçük üreticilerimizin de kolay yararlanmalarını sağlamak için üretici birlikleri üzerinden ve kredi kartıyla da kendilerine 3 aya kadar vadeli satışlar yapabiliyoruz." diye konuştu.

Güldal, üretici için yem maliyetini azalttıklarını vurgulayarak, "Çok uygun fiyatlarla, piyasada tonu 1650-1170 lira aralığında olan arpayı 1525 liradan satıyoruz." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Naturelgaz halka arz ediliyor
İŞ-YAŞAMNaturelgaz, borsaya geliyor
Türkiye-Bulgaristan ticaret hacminde 2021 hedefi 5 milyar dolar
İŞ-YAŞAMBulgaristan ile hedef 5 milyar dolar
Trabzon'dan 2021'in ilk ayında 33 ülkeye fındık ihraç edildi
İŞ-YAŞAMTrabzon'dan 33 ülkeye fındık ihracatı
Milyar dolara dayandı - Haberler
İŞ-YAŞAMİhracatı milyar dolara dayandı
Kuyumcular, hafta sonu kısıtlamasına denk gelen Sevgililer Günü'ne özel izin bekliyor
İŞ-YAŞAMKuyumculardan sevgililer günü talebi
Bakan Pekcan: Dünyanın stratejik tedarikçilerinden birisi olmasını amaçlıyoruz
İŞ-YAŞAMYabancı yatırımcıya yatırım daveti
Deri ve deri mamulleri sektöründen ocakta 110 milyon dolarlık ihracat
İŞ-YAŞAMDeride 110 milyon dolarlık ihracat
Hamsi fiyatları av yasağının kalkmasıyla yeniden düştü
İŞ-YAŞAMYasaklar kalktı fiyatlar düştü
Ev ve mutfak eşyaları sektörü, Latin Amerika'yı "yeni nesil ticarette" üs belirledi
İŞ-YAŞAM'Hedef dünyada ilk 5'
Malatya Tohma Köprüsü açılıyor
İŞ-YAŞAMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar