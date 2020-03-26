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TMO'dan vatandaşlara 'Ürün stoklamaya gerek yok' mesajı

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Güldal, Türkiye'de gıda ürünü arzında kesinti olmayacağını belirterek, "İnsanlar evlerinde durdukları sürece tüketebilecekleri kadar miktarda ürün alsın. Uzun aylar kullanılacak ürün stoklamaya gerek yok." dedi

Ürün stoklama
AA

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla bazı ürünlere yönelik talebin arttığı bir dönemde TMO stoklarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Vatandaşların bu dönemde gıda ürünleri konusunda panik yapmasına ve endişelenmesine gerek olmadığını ifade eden Güldal, Türkiye'nin önemli bir tarım ülkesi olduğunu, ülkede üretimin devam ettiğini ve yeterli stokun bulunduğunu söyledi.

Güldal, TMO'nun, görev alanındaki bakliyat, hububat ve pirinç gibi ürünlerdeki perakende ve toptan satışlarının devam ettiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Ülke genelinde 154 satış noktamız var. Ürünlerimiz ePttAVM üzerinden de temin edilebilir. Ürünlerimizi piyasaya uygun fiyatla arz ediyoruz, hem toptan hem de perakende satış fiyatlarımız çok uygun. Ülkedeki hububat ve bakliyat sektörü de bizden toptan ürün alıp, kendi paketlemelerini yaparak piyasaya arz ediyor. Piyasada regülasyon yaparken hem arz güvenliğinin sağlanması hem de fiyatların tüketici lehine oluşması için gayret gösteriyoruz. Tüketiciyi kollayıcı tedbirleri de alıyoruz."

"ASAT BİR KAÇ AY SONRA BAŞLAYACAK"

Kurumun, savaş ve afetler gibi olağanüstü durumlar için stok tuttuğunu anımsatan Güldal, "Hububat, bakliyat ve pirinçte stoklarımızı sürekli güncelleyerek tutuyoruz. Türkiye'nin zorunlu tutması gereken miktarların üzerinde stokumuz var. Hasat dönemi birkaç ay sonra başlayacak olmasına rağmen uzun süre yetecek stoklarımız bulunuyor. Hem hububat hem bakliyatta tedarikimiz yeterli." ifadelerini kullandı.

Güldal, hasadın, mayısın ilk haftasında arpayla başlayacağını, daha sonra ise buğday, nohut, mercimek gibi ürünlerdeki hasatların gerçekleşeceğini dile getirdi.

Üretim ve ürün arzında kesinti olmayacağını vurgulayan Güldal, şunları kaydetti:

"İnsanlar evlerinde durdukları sürece tüketebilecekleri kadar miktarda ürün alsın. Uzun aylar kullanılacak ürün stoklamaya gerek yok. Bazı ürünlerin son kullanma tarihi var. Fabrikalarımız çalışıyor, üretim devam ediyor. Et, süt, bakliyat, hububat, her türlü emtia ve tarımsal gıda maddesinde Türkiye'nin yeterliliği vardır ve uzun süre idare edecek miktardadır. Türkiye, 84 milyon nüfusu doyuran, 40 milyon turisti ağırlayan ve bunun üzerine 18 milyar dolarlık tarımsal ihracat yapan bir ülke. Bu kadar büyük bir tarım ekonomisi iken birkaç aylık dönemde ürün yetmeyeceğini düşünmek doğru bir yaklaşım değil."

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