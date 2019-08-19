Toprak Mahsulleri Ofisince (TMO) f\u0131nd\u0131k m\u00fcdahale al\u0131mlar\u0131 i\u00e7in randevu verilmesine bug\u00fcn itibar\u0131yla ba\u015flan\u0131rken, \u00fcr\u00fcn al\u0131m bedellerinin ise \u00fcreticiye 20 g\u00fcn i\u00e7inde \u00f6denmesi sa\u011flanacak. Edinilen bilgilere g\u00f6re, Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan \u0131n talimat\u0131yla TMO n\u0131n f\u0131nd\u0131kta m\u00fcdahale al\u0131m\u0131 yapmas\u0131 karar\u0131 al\u0131n\u0131rken, ofis taraf\u0131ndan f\u0131nd\u0131k al\u0131m\u0131na ili\u015fkin her t\u00fcrl\u00fc teknik altyap\u0131, personel ve finansman haz\u0131rl\u0131klar\u0131 tamamland\u0131. S\u00f6z konusu al\u0131mla, f\u0131nd\u0131k piyasalar\u0131nda istikrar\u0131n sa\u011flanmas\u0131, \u00fcreticilerin pazarlama sorunlar\u0131n\u0131n ortadan kald\u0131r\u0131lmas\u0131, depolama ve finansman ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131n giderilmesi sa\u011flanacak. TMO taraf\u0131ndan, y\u00fczde 50 sa\u011flam i\u00e7 f\u0131nd\u0131k esas\u0131na g\u00f6re, Giresun kalite kabuklu f\u0131nd\u0131k kilogram ba\u015f\u0131na 17 lira, levant kalite kabuklu f\u0131nd\u0131k 16,50 lira, sivri kalite f\u0131nd\u0131k ise 15,50 liradan sat\u0131n al\u0131nacak. \u00dcr\u00fcn bedeli \u00f6demeleri en ge\u00e7 20 g\u00fcn i\u00e7erisinde yap\u0131lacak. TMO taraf\u0131ndan al\u0131m\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirilecek f\u0131nd\u0131\u011fa y\u00f6nelik kriterler de belirlendi. Buna g\u00f6re, kabuklu f\u0131nd\u0131k al\u0131mlar\u0131 fiziksel analizle ger\u00e7ekle\u015ftirilecek. Sa\u011flam i\u00e7 f\u0131nd\u0131k oran\u0131 y\u00fczde 40 ve \u00fczeri, rutubet oran\u0131 y\u00fczde 6 ya kadar, buru\u015fuk i\u00e7 f\u0131nd\u0131k oran\u0131 y\u00fczde 10 a kadar, \u00e7\u00fcr\u00fck ve bozuk i\u00e7 f\u0131nd\u0131k oran\u0131 y\u00fczde 3 ve alt\u0131, \u00e7atlak, k\u0131r\u0131k ve kabuklu f\u0131nd\u0131k i\u00e7erisinde bulunan i\u00e7 f\u0131nd\u0131k oran\u0131 y\u00fczde 5 ve alt\u0131, yabanc\u0131 madde oran\u0131 (ta\u015f, toprak gibi) y\u00fczde 0,5 ve alt\u0131 olan t\u00fcm f\u0131nd\u0131klar sat\u0131n al\u0131nacak. Eski y\u0131l mahsul\u00fc \u00fcr\u00fcnlerin al\u0131m\u0131 ise yap\u0131lmayacak. \u00dcreticilerin, \u00fcr\u00fcnlerini kurutarak, sa\u011fl\u0131kl\u0131 olarak korunabilecekleri j\u00fct \u00e7uvallar i\u00e7erisinde al\u0131m noktalar\u0131na getirmeleri gerekiyor. TMO ya \u00fcr\u00fcn teslim edecek \u00fcreticilerin, \u00c7ift\u00e7i Kay\u0131t Sistemi belgelerini g\u00fcncellemeleri ve al\u0131m noktalar\u0131na randevu alarak gelmeleri \u00f6nem ta\u015f\u0131yor. Randevular, bug\u00fcnden itibaren kurumun internet sitesinden al\u0131nabiliyor. Al\u0131mlar ise illere g\u00f6re de\u011fi\u015fmekle birlikte 21 A\u011fustos tan itibaren ba\u015flayacak. KAL\u0130TE KR\u0130TERLER\u0130NE UYULDUN TMO Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Ahmet G\u00fcldal, Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan taraf\u0131ndan TMO nun devreye sokulmas\u0131 ile harekete ge\u00e7tiklerini an\u0131msatarak, kurumun al\u0131m fiyatlar\u0131n\u0131n da \u00fcretici taraf\u0131ndan memnuniyetle kar\u015f\u0131land\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. \u00dcreticiden \u00fcr\u00fcnlerini teslim ederken TMO nun kalite kriterlerine dikkat etmesini talep eden G\u00fcldal, kurumun randevuyla al\u0131m yapaca\u011f\u0131n\u0131 hat\u0131rlatarak \u00fcreticilere s\u0131ra beklememek i\u00e7in randevu almalar\u0131n\u0131 \u00f6nerdi. \u00a0 \r \r \r 24 SAAT\r G\u00dcN\u00dcN \u00d6ZET\u0130\r \r 24 saat\r \r \r \r \r 24 saat g\u00fcn\u00fcn \u00f6nemli haberleri ve geli\u015fmeleri\r \r \r \r \r \u00a0