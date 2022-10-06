TMO uygun fiyatlı arpa ve mısır satacak 0:00 / 0:00

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Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ev sahipliğinde; Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun katılımıyla toplandı.

Toplantı sonrasında açıklamada bulunan Bakan Nebati "Toplantı kapsamında, et ve süt üreticilerimizin maliyetlerinin azaltılmasını teminen Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından uygun fiyatlı arpa ve mısır satışının tekrar başlaması kararlaştırılmış ve alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise toplantıda, Komitenin aldığı önceki kararlardaki gelinen aşamanın değerlendirildiği ifade edildi. Toplantıda ayrıca, çiğ süt ve kırmızı et başta olmak üzere gıda ve tarım ürünlerinin yurtiçi ve dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeler analiz edildi.

KENT TARIMI YAYGINLAŞTIRILACAK

Bakanlık açıklamasında şu bilgiler yer aldı:

"Üretici ve hal fiyatları ile perakende fiyatları arasındaki farkın nedenlerini araştırmak için daha önce kurulan alt komitenin çalışma kapsamı genişletilmiştir. Buna göre,

-Gıda ve tarımsal ürünlerin arz ve talep durumu, fire oranı, lojistik süreci ve fiyat gelişmeleri de dikkate alınarak tarladan sofraya kadar tüm aşamaları analiz edilecek ve gerekli çalışmalar ivedilikle hayata geçirilecektir.

-Kent tarımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar hızlandırılacaktır."