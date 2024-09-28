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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TMSF bir şirketi daha satışa çıkardı - İş-Yaşam Haberleri

        TMSF bir şirketi daha satışa çıkardı

        Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Güçbirliği Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa çıkardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 09:30 Güncelleme: 28.09.2024 - 09:30
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        TMSF bir şirketi daha satışa çıkardı
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        TMSF'nin, Güçbirliği Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı.

        Muhammen bedeli 526 milyon lira, şartname bedelinin 50 bin lira, tesis ziyaret izni ücretinin 25 bin lira olarak belirlendiği ihalede, kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

        İhaleye katılabilmek için 52 milyon 600 bin lira teminat ücreti yatırılması ve 12 Kasım saat 16.00'ya kadar teklif verilmesi gerekiyor.

        Tire Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 75 bin metrekare alanlı arsa vasıflı taşınmaz ve üzerindeki bina ve menkulleri kapsayan söz konusu ihale, 13 Kasım saat 14.00'te TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

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