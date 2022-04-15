HABERTURK.COM

7394 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kanunla, kamuoyunda “evim şirketleri” olarak bilinen ve tasfiye işlemleri TMSF tarafından yürütülen şirketlerdeki müşterilerin mağduriyetlerinin giderilmesi, bu şirketlerin zararlarının bunda sorumluluğu bulunan kanuni temsilcilerinden etkin şekilde tahsil edilebilmesi ve faizsiz tasarruf finansman sistemine duyulan güvenin arttırılması için hazırlanan kanun teklifi; TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmış oldu.

TMSF, ilgili kanuna eklenen Geçici 9’uncu madde kapsamında yapılacak sözleşme devirlerine ilişkin açıklama yapılarak devirlerin işlem adımlarını duyurdu: Buna göre;

- Tasfiye sürecindeki şirketin “tasarruf dönemi”ndeki tasarruf finansman sözleşmelerini devralmaya istekli şirketler, TMSF’ye başvuracak.

- TMSF tarafından, sözleşme devralma talebinde bulunan şirket ile ilgili olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ndan (BDDK) uygun görüş alınacak.

- BDDK’dan onay geldikten sonra, sözleşmelerin devri için; TMSF, devreden şirket ve devralan şirket arasında devir sözleşmesi imzalanacak. Hangi sözleşmelerin hangi şirkete devredildiği kamuoyuna duyurulacak

- Hukuki süreci devam edenler hariç olmak üzere, “tasarruf dönemi”ndeki tasarruf finansman sözleşmeleri, yani bugüne kadar kendisine ev veya araba teslimatı yapılmamış olanların sözleşmelerinin devir ve teslimi yapılacak.

- Devralan şirket tarafından, devralınan sözleşmelerin sahiplerine ulaşılarak, sözleşmelerini devam ettirip ettirmeyecekleri öğrenilecek.

- Sözleşmesini devralan şirkette devam ettirmek isteyen müşterinin, bugüne kadar yatırmış olduğu tasarruf tutarı peşinat kabul edilerek, yeni bir sözleşme imzalanacaktır. Yeni sözleşmede tutar artırımı olması halinde; müşteri, artırılan tutara tekabül eden organizasyon ücretinin sadece yarısını ödeyecek.

- Yeni şirkette devam etmek istemeyen müşteri, sözleşme fesih dilekçesini, TMSF’ye değil sözleşmesini devralan şirkete teslim edecek.

- Feshedilen sözleşmeler, devralan şirket tarafından devreden şirkete iade edilecek.

- Devralan şirket tarafından değil, devreden şirketin tasfiyesi masası tarafından, en geç bir ay içerisinde, müşterinin yatırmış olduğu tasarruf tutarının tamamı ile organizasyon ücretinin yüzde 20’si tek seferde nakit olarak ödenecek.

- Organizasyon bedelinin kalan yüzde 80’i ile buna benzer diğer alacak talepleri, devreden şirketin tasfiye masasına, 2004 sayılı İcra Ve İflas Kanununun 206’ncı maddesi kapsamında dördüncü sıra alacağı olarak kaydedilecek.

- Diğer taraftan, sözleşme devirleri kapsamında Kurumumuz tarafından ödenen tutarların, ilgili şirketin ortaklarından ve sorumluluğu tespit edilen diğer yetkililerinden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takibi yoluyla, azami seviyede geri kazanılması için çalışmalarımız kesintisiz devam edecek.