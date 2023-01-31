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TMSF serbest bölgeyi satışa çıkardı

Resmi Gazete'de yayımlanan TMSF ilanına göre, Denser Denizli Serbest Bölge Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün 69.5 milyon TL muhammen bedel ile satışına karar verildi

TMSF serbest bölgeyi satışa çıkardı
AA

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca (TMSF), "Denser Denizli Serbest Bölge Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" satışa çıkarıldı.

TMSF'nin bugünkü Resmi Gazete'de yer alan satış ilanına göre, Denser Denizli Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ’ye ait gayrimenkuller, menkuller ve sözleşmelerden oluşturulan "Denser Denizli Serbest Bölge Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün satışına karar verildi.

Muhammen bedeli 69 milyon 500 bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 22 Şubat 2023'te saat 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek

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