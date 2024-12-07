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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TMSF sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarını yükseltti - İş-Yaşam Haberleri

        TMSF sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarını yükseltti

        Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarını 2025'ten itibaren 650 bin liradan 950 bin liraya yükseltti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2024 - 09:22 Güncelleme: 07.12.2024 - 09:26
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        Sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarı yükseltildi
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        TMSF'nin Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile TMSF Tarafından Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik'te yaptığı değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, 650 bin TL olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarı, 2025 takvim yılı başından itibaren 950 bin lira olarak belirlendi.

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