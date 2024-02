TNFD Forumu'na katılan ilk perakende şirketi CarrefourSA, doğayla ilgili etkiler, riskler ve fırsatlar doğrultusunda risk yönetimi ve raporlama sunan küresel bir girişim olan The Task Force on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) Forum'una Türkiye'den katılan ilk perakende şirketi olduğunu duyurdu

Giriş: 02.02.2024 - 11:36 Güncelleme: 02.02.2024 - 11:36

