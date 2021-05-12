TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı:

AA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ramazan Bayramı'nın millete, İslam alemine ve bütün insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İslam alemi için ramazan ayının bu yıl da buruk geçtiğini belirtti.

"Bayram coşkusunu yine ziyaret ve kucaklaşmalar olmadan, sevdiklerimizden uzakta yaşayacağız." ifadesini kullanan Hisarcıklıoğlu, alınan tedbirler sayesinde en kısa sürede yeniden coşkulu bayramlara dönüleceğine inandığını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, 11 ayın sultanı ramazanın ardından gelen bayramın, sevinç, dayanışma, birlik ve beraberlik zamanı olduğunu vurguladı.

Mesafelerin, güzellikleri ve kardeşliği paylaşmaya engel olmaması gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Salgının en kısa zamanda son bulmasını, eski günlerimize ve normal hayatımıza dönmeyi diliyorum. Türk iş dünyası adına, mübarek Ramazan Bayramı'nın milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum."