TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyası olarak Paris İklim Anlaşması'nı yeşil dönüşüm ve yeşil kalkınmanın temeli olarak gördüklerini belirterek, ​"Yol haritasının ve eylem planlarının kamu-özel sektör iş birliğinde tespit edilerek hayata geçmesinin önemli olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, iş dünyası olarak Paris İklim Anlaşması'nı yeşil dönüşüm ve yeşil kalkınmanın temeli olarak gördüklerini, anlaşmanın onaylanmasının gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakma hedefinin mihenk taşı olduğunu bildirdi.

Bu anlayışla doğal kaynakları koruyarak, iklim kriziyle kamu-özel sektör el ele vererek mücadele etmenin gerekliliğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Kamunun da desteğiyle karbon salınımını azaltmalı, sıfır atık hedefine uymalı, sürdürülebilir ve yeşil üretimi benimsemeli, yenilenebilir enerji kaynaklarını daha çok tercih etmeliyiz. Bu kapsamda yol haritasının ve eylem planlarının kamu-özel sektör iş birliğinde tespit edilerek hayata geçmesinin önemli olduğuna inanıyoruz. Yeşil dönüşüm ve yeşil kalkınma hedefiyle gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.