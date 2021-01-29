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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Türkiye-Arnavutluk Ticaret ve Sanayi Odası Forumu 1. Ekonomi Konferansı"nda konuştu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ticaretin son 10 yılda ikiye katlandığını belirterek, "Ticaretimizi yarım milyar dolar seviyesinden 2 milyar dolara yükseltmemizin de mümkün olduğuna inanıyoruz." dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
AA

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Türkiye-Arnavutluk Ticaret ve Sanayi Odası Forumu 1. Ekonomi Konferansı"nda konuştu:

- "Son 10 yılda (Arnavutluk'la) ticaretimiz ikiye katlanmıştır. Ticaretimizi yarım milyar dolar seviyesinden 2 milyar dolara yükseltmemizin de mümkün olduğuna inanıyoruz"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ticaretin son 10 yılda ikiye katlandığını belirterek, "Ticaretimizi yarım milyar dolar seviyesinden 2 milyar dolara yükseltmemizin de mümkün olduğuna inanıyoruz." dedi.

"Türkiye-Arnavutluk Ticaret ve Sanayi Odası Forumu 1. Ekonomi Konferansı", Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Arnavutluk Maliye ve Ekonomi Bakanı Anila Denaj'ın katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Hisarcıklıoğlu, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye ile Arnavutluk arasında güçlü dostluk ve kardeşlik bağları olduğuna dikkati çekti.

İkili siyasi ilişkilerin "stratejik ortaklık" seviyesine çıkarıldığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Arnavutluk, coğrafi konumu ve Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci ile ciddi iş fırsatları sunmaktadır. Biz de Arnavutluk'un AB ile üyelik sürecini destekliyoruz. Üyelik müzakerelerinin bir an önce başlatılmasını diliyoruz." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, bu sürecin ciddi bir iktisadi dönüşüm ve kalkınmayı da beraberinde getireceğine işaret ederek, "Ülkelerimiz arasındaki serbest ticaret anlaşması, karşılıklı ticaretimiz için elverişli bir ortam sağlamıştır. Son 10 yılda ticaretimiz ikiye katlanmıştır. Ticaretimizi yarım milyar dolar seviyesinden 2 milyar dolara yükseltmemizin de mümkün olduğuna inanıyoruz. Bunun için çalışıyoruz." diye konuştu.

- "Yatırımlarımız daha farklı alanları kapsayacak şekilde artacak"

İş insanlarının, Arnavutluk'un ekonomisine ve parlak geleceğine inandığını, ülkeye ciddi yatırımlar yaptığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Bankacılık, telekom, finans, enerji, madencilik, demir-çelik ve tarımsal üretim gibi alanlardaki yatırımlarımız daha farklı alanları kapsayacak şekilde artacaktır." dedi.

TOBB ile Arnavutluk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği ilişkilerinin iktisadi boyutunu güçlendirmek için iki odanın yakın iş birliği içinde olduklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Bu kapsamda Türkiye-Arnavutluk Ticaret ve Sanayi Odası Forumu'nu kurduk. İkili ilişkilerimize ticaret ve yatırımlarla katkı sağlamak isteyen iş insanlarımıza destek vermek istiyoruz. Bu vesileyle tüm katılımcı firmalarımızı, Türkiye-Arnavutluk iki odasına da üye olmaya davet ediyoruz. Üye olun, hizmetlerimizden yararlanın." değerlendirmesinde bulundu.

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