TOBB'un martta onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı yüzde 15,1 arttı

AA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından martta onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 15,1 artışla 5 bin 739 oldu.

TOBB, mart ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı.

Buna göre, martta onaylanan kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 15,1 artarak 5 bin 739'a yükseldi. Onaylanan kapasite raporu sayısı martta bir önceki aya göre de yüzde 33,1 arttı.

En çok kapasite raporu düzenlenen ilk 5 il, İstanbul (1555), Bursa (453), Ankara (364), İzmir (315) ve Konya (211) olarak sıralandı.

Mart 2021'de 80 bin 780 olan TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının toplam sayısı, geçen ay yüzde 9,3 yükselerek 88 bin 254'e ulaştı. Toplam çalışan sayısı da aynı dönemde yüzde 9,1 artışla 3 milyon 661 bin 251 olarak hesaplandı.