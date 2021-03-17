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TOBB VE VODAFONE BUSINESS, KOBİ’LERİ DİJİTAL GELECEĞE HAZIRLIYOR

TOBB VE VODAFONE BUSINESS, KOBİ’LERİ DİJİTAL GELECEĞE HAZIRLIYOR

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Türk iş dünyasının çatı kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile işletmelerin teknoloji ortağı Vodafone Business, Türkiye ekonomisinin belkemiği olan KOBİ’leri dijital geleceğe hazırlamaya devam ediyor. TOBB öncülüğünde, TEPAV ve TOBB ETÜ işbirliğinde bu yıl 7’ncisi düzenlenecek “Türkiye 100” programına sponsor olan Vodafone Business, program için başvuruda bulunan tüm işletmelere Veri Odaklı SMS çözümünü, programda ilk 100’e giren işletmelere ise Facebook&Instagram Reklam Hizmeti ile birlikte E-Ticaret Hizmet Paketi’ni ücretsiz sunacak. Bu ücretsiz ürün ve hizmetlerle, “Türkiye 100” katılımcıları için toplam 12 milyon TL değerinde fayda sağlanacak.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu:

“Bu çağda kalkınmanın anahtarı girişimciliktir. Nüfusumuzdaki girişimcilerin oranı %2. Bunu %5 seviyesine çıkarmamız lazım. ‘Türkiye 100’ programıyla, girişimci rol modellerimizin sayısı artsın istiyoruz. ‘Türkiye 100’ şirketleri, ülkemizde her sektörde ve her ilde fırsatlar olduğunun, doğru iş modeliyle her sektörde ve her ilde başarının yakalanabileceğinin, en güzel örnekleridir; Türkiye’nin milli gelir artışının en az 10 katı üzerinde büyüme performansı gösteren yıldız şirketlerdir. 2021 yılında ‘Türkiye 100’ programında Vodafone ile birlikte hareket edeceğiz. Vodafone’un şirketlerimize ve KOBİ’lerimize sunacağı dijitalleşme ve e-ticaret desteklerini çok önemsiyorum. Vodafone’u, başarıyı ödüllendiren bu yaklaşımından dolayı tebrik ediyorum.”

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy:

“Türkiye ekonomisinin can damarı olan KOBİ’ler, toplam işletmelerin %99,9’unu oluşturuyor. Bu işletmeleri geleceğin dijital dünyasına hazırlamayı amaç odaklı duruşumuzun bir parçası olarak görüyoruz. KOBİ’lerin dijital pazarlama ve e-ticarete adaptasyonunu hızlandırmak için TOBB ile bir kez daha güçlerimizi birleştirdik. Sponsoru olduğumuz ‘Türkiye 100’ programına KOBİ’ler için sunacağımız ücretsiz destek paketleriyle katkıda bulunacağız. Bu işbirliğiyle, KOBİ’lerimizin dijitalleşmeye giden yolda teknolojik gücümüzle yanlarında olduğumuzu göstermek istiyoruz. KOBİ’lerimiz kazanırsa, tüm Türkiye kazanır. Vodafone Business çatısı altında, KOBİ’lerin büyümesine dijital çözümlerimizle destek olmaya devam edeceğiz.”

KOBİ’lere işlerini büyütme imkânı

Vodafone Business, “Türkiye 100” programı kapsamında sunacağı Veri Odaklı SMS, Facebook&Instagram Reklam Hizmeti veE-Ticaret Hizmet Paketi çözümleriyle, KOBİ’lerin dijital pazarlama kanallarını artırarak işlerini büyütmelerine destek verecek. Bu çözümlerden Veri Odaklı SMS, işletmelerin veri odaklı hedefleme yaparak ürün, hizmet ve kampanyalarını potansiyel müşterilerine Vodafone Business güvencesiyle duyurabilmesini sağlarken, sektörde bir ilk olan Facebook&Instagram Reklam Hizmeti ise işletmelerin müşteri tabanını genişletmelerini, verimlilik, marka bilinirliği ve satışlarını artırmalarını mümkün kılıyor. E-Ticaret Hizmet Paketi ise alan adından arama motoru optimizasyonuna kadar işletmelerin e-ticarete başlamak için ihtiyaç duyduğu her şeyi tek çatıda topluyor.

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