Tobias Menzies: Gazze'deki durum yürek parçalayıcı

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"BENCE POLİTİK OLARAK ÇOK HARARETLİ BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"



İngiliz oyuncu, "Filistin'e desteğini açıklayan ünlü isimlere sansür uygulandığı gündeme geldi. Bugün buradaki yürüyüşe katılarak, size sansür uygulanmasından korkmuyor musunuz?" sorusu üzerine şunları söyledi:



"Tüm bunların kişisel bir karar olduğunu düşünüyorum. Bence politik olarak çok hararetli bir dönemden geçiyoruz. (Sansür ortamında Filistin'in) Yanında olmak zor bir şey ama çatışmaların nasıl yürütüldüğüne dair temel uluslararası hukukla ilgili konuların vurgulanması ve sürdürülmesinin gerçekten önemli olduğunu çok net şekilde hissediyorum."

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Nihayetinde bölgede bir çözümün gerekeceğini ve uzun vadeli çözümü desteklediğini kaydeden Menzies, "(Gazze'de) Uluslararası yasaları çiğnemek ya da bunları eğip bükmenin kimseye faydası olmayacağını düşünüyorum" dedi.

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"GAZZE HALKIYLA DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ VE ACILARINI GÖRÜYORUZ"



Tobias Menzies, bölgede çok uzun süren siyasi anlaşmazlığın çözüme kavuşturulması için öncelikle Gazze'ye yönelik saldırıların durması gerektiğinin altını çizerek böylelikle gıda, su ve tıbbi destek başta olmak üzere sivillere yardımın ulaştırılabileceğini kaydetti.



Menzies, "Tüm bunların kısa vadede gerçekleşmesi gerekiyor ve nihayetinde barışçıl çözüm, siyasi çözüm bulmaya yönelik ilk adımdır. Savaşarak çözüm bulunamaz. Bu karar, siyasi olmak zorunda" ifadelerini kullandı.



Gazze halkına mesajıyla ilgili Tobias Menzies, "Bu, çok kahredici bir durum. Çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Onlarla gerçekten dayanışma içindeyiz ve acılarını görüyoruz. Çok sayıda çocuk, aile, sivil bu çatışmadan etkileniyor ve bunu görmek yürek parçalayıcı." değerlendirmesinde bulundu.



Fotoğraflar: AP, AA, Reuters

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