Tochigi SC - Fagiano Okayama karşılaşma önü

Japonya J2 Lig maçında Tochigi SC ile Fagiano Okayama, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 13:00. Maç öncesi Tochigi SC 41 puanla 13. sırada, Fagiano Okayama 44 puanla 9. sırada bulunuyor. Ev sahibi Tochigi SC, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Fagiano Okayama son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 312 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Tochigi SC kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 2.70, Fagiano Okayama sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler.

Tochigi SC son hafta oynanan V-Varen Nagasaki maçında 0-1 yenildi.

Fagiano Okayama ise Oita Trinita karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Tochigi SC, evinde 7 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 20 gol atıp 18 gol yedi.

Fagiano Okayama ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fagiano Okayama, 11 gol atarken 16 gol yedi.

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