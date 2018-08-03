Tochigi SC - FC Gifu maçı ne zaman?

Tochigi SC ve FC Gifu, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 13:00. 29 puanlı Tochigi SC 18. sırada bulunuyor, FC Gifu 32 puana sahip ve 16. sırada. Tochigi SC son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. FC Gifu, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 234 kodlu maçı oynayanlar; Tochigi SC galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.80, FC Gifu galibiyet oranı 2.70.

Tochigi SC son haftadaki V-Varen Nagasaki müsabasında 0-1 yenildi.

FC Gifu, Mito Hollyhock karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Tochigi SC, 15 gol attı ve 17 gol yedi.

FC Gifu ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. FC Gifu, 16 gol atarken 16 gol yedi.

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