Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBasketbol
ABONE OL

TOFAŞ: 72 - Happy Casa: 91

FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu dördüncü hafta maçında TOFAŞ, İtalya temsilcisi Happy Casa'ya sahasında 92-71 mağlup oldu

TOFAŞ: 72 - Happy Casa: 91

TOFAŞ: 72 - Happy Casa: 91

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek),Fernando Calatrava (İspanya),Luis Castillo (İspanya)

TOFAŞ: Purcell 11, Berk Uğurlu 8, White 4, Simmons 3, Phillip 22, Zubcic 5, Berkan Durmaz, Christon 10, Batın Tuna, Alihan Demir, Mert Konuk 2, Muhsin Yaşar 7

Happy Casa: Bostic 5, Gaspardo 8, Thompson 11, Perkins 13, Willis 12, Krubally 10, Zanelli 3, Visconti 8, Cattapan 1, Guido, Udom 4, Bell 16

1. Periyot: 21-27

Devre: 36-51

3. Periyot: 53-72

TOFAŞ, bu sonuçla grupta 4. mağlubiyetini aldı ve bir üst tura çıkma şansını kaybetti.

Karşılaşmaya Phillip'in 6 sayılık performansıyla başlayarak 2. dakikayı 6-2 önde geçen TOFAŞ karşısında Happy Casa, Perkins ve Thompson ile etkili olarak 6. dakikada 13-10 üstünlük yakaladı. TOFAŞ'a karşı dış atışlarda daha yüksek yüzdeyle oynayan Happy Casa, çeyreği 27-21 önde kapattı.

İkinci çeyreğe iyi başlayan İtalyan temsilcisi, savunma ve hücumdaki enerjik görünümüyle kontrolü eline alıp, Bell'in sayılarıyla 15. dakikada farkı 9 sayıya (27-36) çıkardı. TOFAŞ, sık sık 3 sayılık denemelerinde başarısız olunca konuk ekip bu durumu hücumda cezalandırdı ve 17. dakikada çift hanelere yükseldi: 31-41. Kalan dakikalarda Visconti ve Willis ile sayılar bulan Happy Casa, soyunma odasına 51-36 üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte açılan farkın da etkisiyle baskılı oyununu sürdüren Happy Casa, Perkins ve Bell'in skora katkısıyla 25. dakikada üstünlüğünü korudu: 47-58. Bostic ve Krubally'nin de skora katkısıyla İtalyan ekibi, final periyoduna 19 sayılık farkla (53-72) gitti.

Son çeyreğe Zubcic ve Christon'un sayılarıyla başlayan TOFAŞ, 33. dakikada farkı 13'e (59-72) indirse de Happy Casa bu basketlerle karşılık verdi. İtalyan ekibi, kalan dakikalarda ev sahibi ekibe geri dönüş şansı tanımayarak salondan 91-72 galip ayrıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Charlotte Hornets'ta LaMelo Ball ameliyat edildi
BASKETBOLLaMelo Ball ameliyat edildi
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlandı
BASKETBOLFenerbahçe sezonu namağlup lider bitirdi
Alperen Şengün NBA'ye erken gitmek istiyor!
BASKETBOLNBA'e erken gitmek istiyor!
NBA'de Golden State Warriors'ı 10 sayı farkla yenen Philadelphia 76ers, liderliğini sürdürdü
BASKETBOLFurkan'lı 76ers liderliği sevdi!
THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'in konuğu Panathinaikos
BASKETBOLAnadolu Efes'in konuğu Pana!
NBA'de Jazz, Ersan İlyasova'nın ilk kez forma giydiği maçta Bulls'u yendi
BASKETBOLİlyasova, Jazz'da galibiyetle başladı
Şenol Güneş: Hayalimize ulaşmak için bugünü iyi geçirmeliyiz
BASKETBOL"Hayalimize ulaşmak için..."
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, erkek basketbol takımı ile bir araya geldi
BASKETBOLAli Koç basketbol takımı ile bir arada
Ergin Ataman'a 1 maç ceza
BASKETBOLAtaman'a 1 maç ceza
NBA'de Suns, Chris Paul'un rekor kırdığı maçta Lakers'ı 17 sayı farkla yendi
BASKETBOLChris Paul rekor kırdı!