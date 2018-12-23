TOFAŞ: 81 - Anadolu Efes: 93 | MAÇ SONUCU

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi´nin 12´nci haftasında TOFAŞ ile Anadolu Efes, Bursa´da karşılaştı. TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk periyodu başa baş geçerken, Elegar´ın çeyreğin son saniyesindeki basketiyle TOFAŞ bu bölmü 24-22 önde geçti. İkinci periyotta rakibini top kayıplarına zorlayan Anadolu Efes, dış atışlarından yüksek yüzdeli oynayınca 11-0´lık seri yakalayarak farkı çift hanelere çıkardı: 30-43. TOFAŞ daha sonra toparlansa da İstanbul ekibi devreye 39-45´lik üstünlükle girdi.
İkinci yarıda da Dunston önderliğinde savunma sertliğini sürdüren Anadolu Efes, Simon´un da skorerliğiyle aradaki farkı açmaya devam etti. Moerman ve Doğuş´un da dış atışlarda etkinliğini artırmasıyla bir ara skoru 52-70´e kadar çeken Anadolu Efes, TOFAŞ´ın daha sonra daha sonra 7-0´lık serisine karşın kader çeyreğine 59-70 önde başladı.
TOFAŞ son çeyrekte direnç gösterirken, karşılaşma boyunca yüzde 48´lik isabet oranıyla üçlük bulan Anadolu Efes skor etkinliğini sürdürünce parkeden de 81-93´lük skorla galip ayrıldı.
TOFAŞ ligde 4´üncü mağlubiyetini alırken, Anadolu Efes ise 8´inci kez kazanarak rakibiyle olan galibiyet sayısını eşitledi.
TOFAŞ: 81 - ANADOLU EFES: 93
TOFAŞ: Garrett 15, Mejia 8, Weems 9, Kadji 13, Muhsin Yaşar 5, Berkan Durmaz 2, Barış Ermiş 7, Yiğit Arslan 10, Elegar 12
ANADOLU EFES: Beaubois 15, Metecan Birsen, Moerman 15, Micic 20, Dunston 13, Doğuş Balbay 5, Ahmet Buğrahan Tuncer 3, Simon 22
1. PERİYOT: 24-22
DEVRE: 39-45
3. PERİYOT: 59-70
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Halil Baldemir, Ziya Özorhon
SALON: TOFAŞGÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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