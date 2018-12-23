TOFAŞ: 81 - Anadolu Efes: 93 | MAÇ SONUCU

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi´nin 12´nci haftasında TOFAŞ ile Anadolu Efes, Bursa´da karşılaştı. TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk periyodu başa baş geçerken, Elegar´ın çeyreğin son saniyesindeki basketiyle TOFAŞ bu bölmü 24-22 önde geçti. İkinci periyotta rakibini top kayıplarına zorlayan Anadolu Efes, dış atışlarından yüksek yüzdeli oynayınca 11-0´lık seri yakalayarak farkı çift hanelere çıkardı: 30-43. TOFAŞ daha sonra toparlansa da İstanbul ekibi devreye 39-45´lik üstünlükle girdi.

İkinci yarıda da Dunston önderliğinde savunma sertliğini sürdüren Anadolu Efes, Simon´un da skorerliğiyle aradaki farkı açmaya devam etti. Moerman ve Doğuş´un da dış atışlarda etkinliğini artırmasıyla bir ara skoru 52-70´e kadar çeken Anadolu Efes, TOFAŞ´ın daha sonra daha sonra 7-0´lık serisine karşın kader çeyreğine 59-70 önde başladı.

TOFAŞ son çeyrekte direnç gösterirken, karşılaşma boyunca yüzde 48´lik isabet oranıyla üçlük bulan Anadolu Efes skor etkinliğini sürdürünce parkeden de 81-93´lük skorla galip ayrıldı.

TOFAŞ ligde 4´üncü mağlubiyetini alırken, Anadolu Efes ise 8´inci kez kazanarak rakibiyle olan galibiyet sayısını eşitledi.

TOFAŞ: 81 - ANADOLU EFES: 93

TOFAŞ: Garrett 15, Mejia 8, Weems 9, Kadji 13, Muhsin Yaşar 5, Berkan Durmaz 2, Barış Ermiş 7, Yiğit Arslan 10, Elegar 12



ANADOLU EFES: Beaubois 15, Metecan Birsen, Moerman 15, Micic 20, Dunston 13, Doğuş Balbay 5, Ahmet Buğrahan Tuncer 3, Simon 22



1. PERİYOT: 24-22



DEVRE: 39-45

3. PERİYOT: 59-70

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Halil Baldemir, Ziya Özorhon

SALON: TOFAŞ

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