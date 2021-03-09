Maça etkili başlayan TOFAŞ, 5. dakikayı 12-6 önde geçti. Harris ile etkili olan İsrail ekibine karşı boyalı alanda üstünlüğünü koruyan Bursa temsilcisi, hücumda da etkili olunca ilk periyodu 25-17'lik skor avantajıyla tamamladı.

İkinci periyoda McGee ve Johnson'un sayılarıyla başlayan Hapoel Unet-Credit, Miles'ın da skora katkısıyla 14. dakikada ilk defa öne geçti: 29-30. Bu bölümde savunmada sorunlar yaşayan TOFAŞ'ın zaaflarını iyi değerlendiren İsrail ekibi, pota altında daha etkili olarak 7 sayılık fark yakaladı: 31-38. Molanın ardından toparlanan TOFAŞ, farkı eritti ve soyunma odasına 45-45'lik eşitlikle gitti.

İkinci yarıda da iki ekibin skorer performansı devam etti. Miles'ın çizgi gerisinden isabeti sonrası Johnson'ın da üç sayılık basketiyle bir anda ritim bulan Hapoel Unet-Credit, 22. dakikada farı 8'e çıkardı: 45-53. TOFAŞ'ın geriden gelme çabalarına, Miles ve Harris'in sayılarıyla cevap veren İsrail ekibi, son periyoda da 72-68 üstün girdi.

Son periyoda iyi başlayamayan TOFAŞ, bir türlü dilediği savunma sertliğine de ulaşamadı. Kolay sayılar bulan İsrail ekibi, Harris'in sayılarıyla bu kez 34. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 70-81. Zubcic ve Berk Uğurlu'nun sayılarıyla direnen TOFAŞ, Harris'i durdurmakta zorluk çekince, parkeden de 93-81 mağlup ayrıldı.

Salon: TOFAŞ Spor Salonu

Hakemler: Tomas Jasevicius (Litvanya),Oskars Lucis (Letonya),Radomir Vojinovic (Karadağ)

TOFAŞ: Berkan Durmaz 14, Berk Uğurlu 15, Simmons 9, Phillip 15, Zubcic 12, White 5, Alihan Demir 5, Muhsin Yaşar 6, Bora Satır, Mert Konuk

Hapoel Unet-Credit: Johnson 22, Harris 21, Worman 5, Pnini, Zeeuw, McGee 25, Miles 16, Bourdillon 4, Misgav

1. periyot: 25-17

Devre: 45-45

3. periyot: 68-72

5 faulle çıkan: 35.24 Zeeuw (Hapoel Unet-Credit)