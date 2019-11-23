Karşılaşmaya Mckissic ve Theodore ile hızlı başlayan Beşiktaş Sompo Sigorta, 5. dakikayı 10-7 önde geçti. Rakibinin bu başlangıcına Phillip ve Berk Uğurlu'nun içeriye katederek bulduğu sayılarla cevap veren TOFAŞ, 7. dakikada skoru lehine çevirdi: 12-10. Karşılıklı basketlerle devam eden çeyreği, Mc Adoo ve İsmet Akpınar ile etkili olan siyah-beyazlı ekip, 21-16 üstün tamamladı.

Takımların birbirini tarttığı ikinci çeyreğin başlarında karşılık basketler olurken, kısa oyuncuları Barış Ermiş, Muhaymin Mustafa ve Berk Uğurlu'nun set hücumlarıyla oyunda etkili olan TOFAŞ, 15. dakikada tekrar üstün duruma geçti: 28-27. Alınan molanın ardından oyuna daha diri başlayan Beşiktaş Sompo Sigorta, Durisic ve Gotcher'in hızlı hücumlarıyla da skor üretince 9-0'lık seri yakaladı ve skoru bir anda 36-28'e getirdi. Bu çeyrekte daha kontrollü oynayan siyah-beyazlılar, soyunma odasına 42-38 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan konuk ekip, Mckissic'in smacı ve Theodore'nin sayılarıyla 22. dakikada farkı 8'e (40-48) çıkardı. Çekişmeye sahne olan çeyrekte Berk Uğurlu ve Dj White ile üst üste üçlük isabeti bulan TOFAŞ, 8-0'lık seriyle 27. dakikada skoru eşitledi: 55-55. Karşılıklı basketlerle devam eden kalan dakikalarda Beşiktaş Sompo Sigorta 63-61'lik skorla final periyotuna önde girdi.

Son çeyreğe taraftar desteğiyle çok hızlı başlayan TOFAŞ, rakibini hem hücumda hem savunmada ekarte ederek 34. dakikada 6 sayılık fark yakaladı: 74-68. Mckissic ve Durisic ile çizgi dışından skor üreterek Beşiktaş Sompo Sigorta farkı azaltmaya çalışsa da kontrolü elinde tutan Bursa ekibi, 39. dakikayı 82-74 önde geçti. Kalan dakikalarda rakibine farkı kapatma izni vermeyen TOFAŞ, maçtan 86-80 galip ayrıldı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Halit Can Cihan, Duhan Köyiçi

TOFAŞ: Berkan Durmaz 1, Berk Uğurlu 13, Phillip 22, Lojeski 10, Williams 15, Muhaymin Mustafa 3, Barış Ermiş 13, Dj White 8, Muhsin Yaşar 8

Beşiktaş Sompo Sigorta: Gotcher 8, Mckissic 23, Mc Adoo 11, Burak Can Yıldızlı 4, Theodore 11, Ömer Utku Al 2, İsmet Akpınar 4, Samet Geyik 4, Oğuz Savaş 1, Durisic 12

1. Periyot: 16-21

Devre: 38-42

3. Periyot: 61-63

5 faulle çıkan: 36.43 Samet Geyik (Beşiktaş Sompo Sigorta)