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TOFAŞ: 90 - Beşiktaş Icrypex: 92 | MAÇ SONUCU

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin ilk maçında Beşiktaş Icrypex, deplasmanda TOFAŞ'ı 92-90 yenerek seride 1-0 öne geçti.

TOFAŞ: 90 - Beşiktaş Icrypex: 92 | MAÇ SONUCU

İki galibiyete ulaşacak takımın adını yarı finale yazdıracağı serinin ikinci maçı 16 Mayıs Pazar günü Beşiktaş Icrypex ev sahipliğinde Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Şehmus Hazer, Blackmon ve Ercan Osmani ile etkili olan Beşiktaş Icrypex, 5. dakikayı 16-8 üstün geçti. TOFAŞ, özellikle kısa oyuncularının set hücumlarıyla Beşiktaş'a karşılık vermeye çalışsa da pota altında Alperen Şengün'ün devreye girmesiyle rahat skor üretmeye başlayan siyah-beyazlı ekip, ilk çeyreği 30-25 önde tamamladı.

İkinci periyota da hızlı başlayarak Ercan Osmani ve Furkan Haltalı ile sayılar bulan Beşiktaş karşısında TOFAŞ, hücumdaki enerjisini arttırarak Purcell ve Simmons ikilisinin oyunlarıyla 14. dakikada skoru eşitledi: 35-35. Konuk ekibe karşı savunmada sertliği de arttıran TOFAŞ, Beşiktaş Icrypex'in boş hücumlarını hızlı hücumlardan Berk Uğurlu, Zubcic ve Phillip ile iyi değerlendirerek soyunma odasına 51-48 üstün gitti.

Üçüncü periyot geneli TOFAŞ'ın oyuna hakim görüntüsüyle geçti. Zaman zaman gerginliğin yaşandığı çeyreğin son dakikalarını iyi oynayan ev sahibi ekip, final periyotuna 84-69 önde girdi.

Son çeyrek çekişmeye sahne oldu. Beşiktaş Icrypex, Alperen Şengün, Ercan Osmani ve Egehan Arna'nın sayılarıyla 13-0'lık seri yakaladı ve adeta bu seriyle maça tutunarak 13. dakikada farkı 6'ya indirdi: 84-78. Geri dönüşle beraber parkede bir enerji yakalayan siyah-beyazlı ekip, Blackmon ve Alperen Şengün ikilisiyle skor üretmeye devam ederek 39. dakikada tabeladaki durumu lehine çevirdi: 88-89.

Son dakikaya girilirken Alperen Şengün ve Blackmon ile kullandığı 4 serbest atıştan 3'ünü sayıya çeviren Beşiktaş Icrypex, farkı 38 saniye kala 4'e çıkardı. Yapılan faulle bu kez çizgiye gelen TOFAŞ, Christon'un isabetleriyle farkı 2'ye indirdi. Rakibinin hücumunu iyi savunan TOFAŞ, 5 saniye kala son hücum fırsatını kazandı. Ev sahibi ekip son hücumdan eli boş dönünce Beşiktaş Icrypex, bir ara 22 sayı geriye düştüğü karşılaşmadan 92-90 galip ayrıldı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Keseratar, Kerem Baki, Hüseyin Çelik

TOFAŞ: Zubcic 19, Berkan Durmaz 8, Berk Uğurlu 10, Simmons 12, Phillip 8, Purcell 15, Christon 14, Alihan Demir, Muhsin Yaşar 4

BeşiktaşIcrypex: Şehmus Hazer 14, Blacmon 26, Ercan Osmani 14, Johnson 6, Alperen Şengün 22, Mehmet Yağmur, Furkan Haltalı 4, Egehan Arna 3, Berry Li 3, Hakan Sayili

1. Periyot: 25-30

Devre: 51-48

3. Periyot 84-69

5 faulle çıkan: 21.54 Muhsin Yaşar (TOFAŞ)

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